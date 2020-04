- Inter reagerer på Lukakus koronauttalelser

Inter skal ha tatt en alvorsprat med Romelu Lukaku etter belgierens koronauttalelser.

Som Nettavisen skrev tidligere denne uken kom Lukaku med flere sjokkerende avsløringer om at nesten hele Inter-laget hadde symptomer på koronaviruset allerede i januar.

Nå melder BBC at Inter skal ha reagert kraftig på belgierens uttalelser og at klubben har gitt Lukaku reprimande.

Inter skal ha vært forundret over Lukakus påstander, men BBC melder at klubben ser seg ferdig med saken ettersom stjernespissen allerede skal ha beklaget overfor klubben.

Hevdet 23 av 25 på laget var syke

Det var i et intervju med belgiske Kat Kerkhofs på Instagram at Lukaku uttalte at 23 av 25 spillere på laget hadde vært.

- Vi hadde en uke fri i desember og da vi returnerte til trening så sverger jeg at 23 av 25 spillere var syke. Jeg tuller ikke, sa Lukaku.

Dette skal ha skjedd allerede før Italia hadde fått på plass en ordentlig testsystem for covid-19, men Lukaku var tydelig på at det var snakk om symptomer for koronaviruset.

Spissen fortalte også at lagkamerat Milan Skriniar slet voldsomt som følge av symptomene under oppgjøret mot Cagliari i slutten av januar.

- Etter 25 minutter måtte han forlate banen. Han klarte ikke fortsette og holdt på å besvime, fortalte Lukaku som mente slovakeren ikke var den eneste som slet.

- Alle hostet og hadde feber. Da jeg varmet opp så kjente jeg meg mye varmere enn jeg pleier å være. Jeg hadde ikke hatt feber på mange år før det, sa Lukaku som droppet et planlagt sponsormiddag med Puma etter kampen.

- Jeg gikk rett til sengs, uttalte fotballstjernen.

Nå skal altså Lukaku har beklaget disse uttalelsene overfor klubben.

Italia hardt rammet

Italia har i dag over 180.000 bekreftede tilfeller av personer med covid-19 og over 24.000 har dødd som følge av viruset.

Det meldes imidlertid om en nedgang i antall smittede og landet planlegger en gradvis åpning igjen.

Fotballederne i Serie A bestemte tirsdag enstemmig at de vil gå inn for å fullføre sesongen dersom myndighetene tillater det og finner at det kan gjøres i tråd med helse- og sikkerhetstiltak.