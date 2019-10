- Jack Rodwell på vei til AS Roma

Den tidligere Premier League-profilen skal nærme seg en overgang til italiensk fotball. Det får flere til å reagere.

Den tidligere Premier League-spilleren Jack Rodwell skal ifølge den anerkjente italienske journalisten Fabrizio Romano være på vei til AS Roma i Serie A.

Det melder Romano selv på Twitter torsdag kveld.

Hvis alt går etter planen vil Rodwell signere en kontrakt frem til juni 2020. Engelskmannen vil være gratis etter at kontrakten hans med Blackburn gikk etter forrige sesong.

28-åringen vil gjennomgå flere fysiske og medisinske tester i den italienske hovedstaden. Rodwell skal være på plass i Roma for å diskutere det flere karakteriserer som en sjokkovergang.

Rodwell har tre landskamper for England på CV´n og har vært innom flere store klubber i England.

Les også Manchester United med knepen seier mot Partizan Beograd

Etter å ha startet karrieren i Everton som ung ble Rodwell kjøpt av Manchester City for 15 millioner pund i 2012. Han ble ansett som et av de største midtbanetalentene på balløya, men klarte aldri helt å leve opp til forventningene.

Sunderland punget ut og kjøpte Rodwell i 2014. Han signerte en lukrativ femårskontrakt med nord-England klubben. Oppholdet i Sunderland var preget av lite spilletid, skader og etter rapportene skal også Rodwell ha slitt mentalt.

Rodwell hevet en betydelig lønn til tross for at Sunderland rykket ned fra Premier League til League One. Kontrakten ble terminert i juni 2018, da hadde ikke Rodwell vært i aksjon for Sunderland siden september 2017.

Han signerte deretter for Blackburn hvor han spilte 21 kamper i Championship i sesongen 2018/2019.

Serie A-klubben Roma skal være i en akutt skadekrise og ser etter mulige spillere uten kontrakt som kan forsterke laget på kort sikt.