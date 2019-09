- Jeg kunne gjort ting annerledes og fått en bedre plassering, men jeg var ikke her for noe annet enn gull

Men 19-åringen er likevel svært stolt og fornøyd med innsatsen han la ned i VM-finalen i Qatar.

DOHA (Nettavisen): Det endte altså med en svært imponerende femteplass for 19 år gamle Jakob Ingebrigtsen i 5000-meterfinalen i Doha mandag kveld.

Supertalentet var svært sliten og tungpustet da han kom til pressesonen etterpå.

Gikk for gull

Så demonstrerte han hvorfor han har en psyke som er få andre tenåringer forunt.

- Jeg har gitt alt, jeg gikk for gull, og sånn det ble i dag kunne jeg ikke fått til noe bedre. Men jeg kunne gjort ting annerledes og kanskje fått en litt bedre plassering, men jeg er ikke her for noe annet enn gull, sier en sliten Jakob Ingebrigtsen når han treffer Nettavisen og resten av det norske pressetreffet i Doha et drøyt kvarter etter målgang.

- Hva kunne du gjort annerledes?

- Jeg kunne nok gått litt seinere, men jeg tror med den kunnskapen jeg har, at det er slik man må gjøre for å vinne. Jeg må hjem og jobbe litt, så kommer jeg tilbake neste år for å prøve en gang til (i OL), sier 19-åringen.

- Jeg er stolt av dagen i dag, legger han til.

Gjert brøt inn

Bak ham i pressesonen sto pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

- Vet du hva de vant på, Jakob? bryter Gjert inn og spør, før Jakob får opplyst at vinnertiden til Muktar Edris var 12.58.85. Jakob løp på 13.02.93.

Hans personlige rekord var fra før på 13.02.03 fra London tidligere i år.

- Det er helt drøyt. Å være så nære, det er helt sykt, sier Jakob når han får høre sin egen tid.

Henrik Ingebrigtsen var selv fornøyd med en 13. plass. Han slet med tåa og klarte aldri å henge med tetgruppa.

Stolt storebror

Storebror roser Jakob etter den knallsterke 5. plassen.

- Det er helt sykt. Når han går opp i tet og etiopierne gir ham noen meter … Han springer perfekt og kommer inn på 13.02. Han tangerer norsk rekord og er så vanvittig nærme helt til mål. Han kunne sprunget mer defensivt og hatt en mer taperholdning mot slutten, men Jakob går for gull. Så ble det femteplass, men det er den måten man må springe på for å ta gull. Du må tørre å lede og risikere noe, sier Henrik Ingebrigtsen til Nettavisen.

- I mine øyne løp han et helt perfekt løp. Jeg ville ikke endret noe, sier Henrik.

Til slutt var det altså etiopieren Muktar Edris som vant på tiden 12.58,86 og dermed forsvarte VM-gullet fra 2017.

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen opplevde finalen slik.

- Det ble dramatisk. Jeg syntes det var rart at Filip stoppet der, og Jakob var noe hissig på grøten, sier han etter løpet til NRK.

Filip og Jakob plasserte seg i teten i de siste rundene, men så måtte Filip bryte før siste runde etter å ha prøvd å henge på tempoet til etiopierne Edris og Bekele.

Skuffet Filip

Årsaken til at han valgte å bryte var magesmerter, men etter løpet sa Filip at han ikke trodde 5000-meteren skulle få noen følger for 1500-meterfinalen.

- Det er kjempetungt at jeg fikk sting (hold), for jeg tror jeg hadde hatt noe å gjøre her. Dette nivået var ikke uoverkommelig for verken Jakob eller meg, sier Filip Ingebrigtsen etter løpet.

Nå gjenstår 1500-meteren for Filip og Jakob. Henrik er ferdigløpt i VM.

