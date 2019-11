- Juventus har møtt superagent Raiola for å diskutere overgang for Haaland

Superagent Mino Raiola skal ha møtt representanter fra Juventus for å diskutere fremtiden til Erling Braut Haaland.

Det er den italienske avisen Corriere dello Sport som melder at Juventus skal ha intensivert jakten på Erling Braut Haaland.

Den italienske storklubben skal være svært interessert i det norske stortalentet som har herjet for Red Bull Salzburg i Champions League denne høsten.

Nordmannen har notert seg for 23 mål og seks målgivende pasninger på 17 kamper i alle turneringer denne sesongen.

Syv av scoringene har kommet i Champions League-gruppespillet mot lag som Napoli og Liverpool. I tillegg til hat trick mot belgiske Genk.

Ifølge opplysningene til den italienske avisen skal Salzburg nekte å selge Haaland for mindre enn 100 millioner euro.

Juventus skal ifølge Corriere delle Sport ha møtt med det de hevder er Haaland sin agent, Mino Raiola, den siste tiden, for å diskutere en mulig overgang for 19-åringen til Toruino.

Raiola er som kjent en mektig agent med forbindelser til blant andre Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic.

Haalands far, Alf-Inge Haaland, har tidligere uttalt at han tror Salzburg gjør lurt i å ikke prise sønnen for høyt ved et mulig salg.

- Han er hos Red Bull og er i en fantastisk klubb hvor han spiller i Champions League. Det er på en måte ingen hast, men Red Bull har vist tidligere at de på en måte er en mellomstegsklubb, og hvis de skal rekruttere spillere i fremtiden, så kan de ikke sette en idiotisk prislapp på spillerne. Da kommer ingen til å ville dra dit, uttalte Haaland til Talksport.