- Juventus vil tilby fire spillere i bytte mot Pogba

Juventus planlegger et fremstøt på Paul Pogba i januar. Vil tilby Manchester United flere spillere i retur.

Det nærmer seg et nytt overgangsvindu med stormskritt og dermed blusser også ryktene om Paul Pogba sin fremtid opp igjen. Før helgen ble det rapportert at Pogba har startet å presse på for en overgang vekk fra Manchester United.

Nå melder den italienske sportsavisen Tuttosport at Juventus planlegger et kjempetilbud til Manchester United, for å lokke Pogba tilbake til Torino og klubben han spilte for mellom 2012 og 2016.

Den italienske gigantklubben har planer om å tilby Mario Mandzukic, Emre Can, Daniele Rugani og Blaise Matuidi i bytte mot Paul Pogba, skriver Tuttosport.

Manchester United på sin side skal ønske seg minst 150 millioner pund, om de i det hele tatt skal vurdere å selge en av sine største stjerner.

Ville bort i sommer

Pogba uttalte allerede i sommer at tiden var moden for en ny utfordring.

- Etter alt som har skjedd denne sesongen, og med tanke på at dette har vært min beste sesong så langt, så tror jeg tiden er moden for meg å få en ny utfordring et annet sted, sa Pogba ifølge The Guardian.

Både Juventus og Real Madrid skal ha vært svært interesserte i Pogba i sommerens overgangsvindu, men en overgang materialiserte seg aldri.

Nå skal det se ut til at det nok en gang vil bli heftige spekulasjoner rundt den franske VM-vinnerens fremtid.

Ifølge den italienske avisen skal Pogba langt ifra være avvisende til en overgang tilbake til Italia.

Han skal også ha vært i kontakt med Juventus-stopper Leonardo Bonucci etter italienernes Champions League-seier borte mot Lokomotiv Moskva i midtuka. Pogba kommenterte på Bonucci sitt bilde på Instagram etter seieren i den russiske hovedstaden. Det skal ha fått flere til å reagere, samtidig som ryktene om en mulig overgang på ny blusset opp igjen.

Den italienske avisen melder videre at en avtale slik Juventus ser for seg, vil bli komplisert å gjennomføre, men absolutt ikke umulig. De trekker frem Pogba sitt forhold til fansen på Old Trafford, som karakteriseres som et av og på-forhold.

Samtidig har den svake Premier League-starten til Ole Gunnar Solskjærs menn gjort at Pogba skal være mer villig til å flytte på seg, all den tid Manchester United ser ut til å misse Champions League-spill nok en sesong.

Etter elleve kamper ligger Manchester United på 14.plass. Opp til Liverpool på toppen av tabellen skiller det 18 poeng.

Viktig kamp søndag

Søndag ettermiddag tar Manchester United imot Brighton til en viktig kamp på Old Trafford.

I torsdagens Europa League-oppgjør mot Partizan Beograd pådro både Scott McTominay og Harry Maguire seg smeller.

Begge er følgelig usikre til søndagens kamp.

Solskjær uttalte seg om troppen til MUTV før helgen.

- Jeg tror Maguire er ok. Han fullførte uansett kampen. McTominay er en større bekymring. Vi må se hvordan han restituerer de neste dagene, sier Solskjær.

Avspark søndag er klokken 15.00.

Du kan følge kampen direkte i Nettavisens livesenter.