- Klubbpresident Bartomeu vurderer drastisk grep for å beholde Messi

Lionel Messi ønsker å forlate Barcelona, men klubbpresident Bartomeu er villig til å gå langt for beholde den argentinske trollmannen.

Tirsdag kom den sjokkerende nyheten om at Messi har gitt beskjed til Barcelona om at han vil vekk fra klubben.

Ifølge ekspert på spansk fotball, Petter Veland, er Barcelona-president Bartomeu mye av grunnen til at Messi vil bort fra klubben.

- Messi er dypt uenig i måten klubben blir håndtert på for øyeblikket. Så dette er det siste støtet. Enten så går du, Bartomeu (Barca-presidenten), eller så går jeg. Hilsen Lionel Messi, forklarte Veland da nyheten sprakk tirsdag.

Nå skal altså Barcelonas president, Josep Maria Bartomeu, ha tilbudt å trekke seg hvis det kan få Messi til å bli i klubben, skriver The Guardian.

SINTE FANS: Barcelona-fansen har vist sin støtte til Lionel Messi dagene etter argentineren kom med den nådeløse beskjeden. Foto: Felipe Dana (AP Photo)

Ikke stort nok grep

Presidenten skal ha fortalt Messis far at han er forbedret på å trekke seg for å overbevise Messi om å bli i klubben, melder The Guardian.

Men for at dette skal skje er Messi angivelig nødt til å gå ut offentlig og si at problemet er Bartomeu, for å legge press på presidenten.

Messi skal tidligere ha klaget på at Bartomeu er for mektig som president. Trolig er det ikke nok for Messi at Bartomeu trekker seg, siden resten av styret kommer til å bli sittende.

For hvis Bartomeu går, kommer det mest sannsynlig ikke til å bli et nytt presidentvalg, men hans visepresident, Jordi Cardoner, vil være den mest sannsynlige kandidaten til å overta som midlertidig president. Det skal ikke være nok for Messi, The Guardian.

Uenighet mellom Messi og Barcelona

Victor Font, mannen som blir sett på som favoritt til å bli ny Barcelona-president ved neste valg, skal ha blitt fortalt, da han snakket med Messis apparat, at Messis avgjørelse allerede er tatt. Font forlangte at Bartomeu skulle trekke seg, men han skal nå ha innsett at dette ikke er nok for å beholde 33-åringen.

Barcelona på sin side insisterer fortsatt på at om Messi skulle forlatt klubben gratis, måtte han informert klubben om dette innen 10. juni.

Messi sine advokater argumenterer med at han ikke kunne informere dem tidligere enn denne uken, siden sesongen fortsatt ikke var ferdigspilt og at datoen dermed skal endres.

Manchester City skal ifølge The Guardian være interessert i å hente Messi gratis, men Barcelona insisterer på at om noen skal kjøpe ham, er de nødt til å betale utkjøpsklausulen på på 700 millioner euro.

Messis kontrakt med Barcelona løper ut neste sommer. Manchester City skal se på Messi som ikke bare en spiller, men en global ambassadør, skriver The Guardian.