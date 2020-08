- Lars Arne Nilsen ferdig som Brann-trener

Treneren får ikke fortsette i jobben på Brann Stadion, melder lokalavisen.

Saken oppdateres

Lars Arne Nilsen er ferdig i klubben, det melder BA mandag. Avgjørelsen er enda ikke bekreftet av klubben.

Ingen ønsker å bekrefte det åpent ennå, men i løpet av mandag vil klubben offentliggjøre at Lars Arne Nilsen er ferdig i Brann, skriver avisen.

– Snakkes garantert i løpet i løpet av dagen. Kommer med tidspukt senere, skriver daglig leder Vibeke Johannesen i en SMS til BA mandag morgen.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder Vibeke Johannesen og sportssjef Rune Soltvedt mandag morgen.

- Hvis det stemmer så er det en beslutning som er forståelig. Det er nok en rett beslutning slik som ting har utviklet seg. Det var veldig rart at han fikk fortsette i fjor fordi han hadde fått så mange av spillerne mot seg, og de ønsket et skifte. Da er det veldig uvanlig at styret fortsetter med en trener. Det er en riktig avgjørelse sånn som ting har blitt nå, sier tidligere Brann-spiller og nåværende TV2 og BT-ekspert Erik Huseklepp.

Erik Huseklepp mener det er en riktig beslutning av Brann å kvitte seg med Lars Arne Nilsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen (NTB scanpix)

Nilsen hadde opprinnelig kontrakt ut 2022-sesongen etter at den ble forlenget for andre gang midt i 2018. Det skal være en avtale om ett års etterlønn, rundt to millioner kroner, i sluttpakken for Nilsen, hevder BA.



Meldingen kommer to dager etter 1-2-tapet hjemme mot Vålerenga i Bergen.

På spørsmål om hva Huseklepp mener Brann nå bør gjøre er den tidligere driblekanten usikker.

- Det må man nesten spørre Brann om. De har vært veldig still etter lørdagens kamp og ikke sagt noe. I det de går ut med å skifte trener så regner jeg med at de har en plan klar. Det må man kunne regne med fra en klubb som Brann, men jeg tipper det blir en midlertidig løsning først, sier Huseklepp.

Søndag var det møtevirksomhet på Brann Stadion, men klubben ga ingen uttalelser om trenerens videre fremtid.

Til blant andre BA uttalte daglig leder Vibeke Johannesen følgende søndag.

– Vi har forståelse for at det er stor interesse og mange spørsmål fra media og supportere. Vi kommer med informasjon så snart vi er klare for det. Ber om forståelse for at på nåværende tidspunkt har vi ingen svar i dag. Vi vil gi beskjed til media og supportere så fort vi har noe å melde.

I løpet av søndagen forlot og Nilsen samt sportssjef Rune Soltvedt Stadion uten å gi noen kommentarer til pressen.

Mandag melder altså flere at treneren er ferdig i jobben han tok over i 2015.

Han førte klubben tilbake til Eliteserien i sin første sesong som trener. Deretter sikret han klubben seriersøl i den påfølgende 2016-sesongen, han ble også kåret til årets trener etter den sesongen.

2020-sesongen har ikke startet som Brann hadde håpet på og klubben ligger på 8.- plass med 15 poeng etter 12 kamper.

Branns neste kamp spilles borte mot Molde mandag 10. august.