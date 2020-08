- Lars Arne Nilsen tar over Aalesund

Tidligere Brann-trener Lars Arne Nilsen tar over nedrykkstruede Aalesund.

Det melder Sunnmørsposten tirsdag ettermiddag.

Klubben har invitert til pressekonferanse, der den tidligere Brann-treneren blir presentert klokken 14.30 tirsdag.

Søndag kveld bekreftet Aalesund at Lars Bohinen var ferdig i klubben etter 2,5 år som trener. Aalesund ligger helt sist på Eliteserien-tabellen med bare 7 poeng etter halvspilt sesong.

Nå er det tidligere Brann-trener Lars Arne Nilsen som får jobben med å redde Aalesund sin videre eksistens i Eliteserien.

- Nilsen passer inn

Eurosport sin ekspert, Joacim Jonsson, sa søndag kveld til Nettavisen at Lars Arne Nilsen var et naturlig valg som erstatter for Lars Bohinen.

- Det står vel skrevet i bøkene at Lars Arne Nilsen passer inn. Med tanke på hans geografiske tilhørighet, så er det vel logisk å tro at de kommer til å gå etter han. Han er en trener som passer godt for en sånn her type bestilling, når det handler om å sanke poeng og underholdning er mindre viktig, sier han.

Nilsen har vært klubbløs etter han fikk sparken i Brann i starten av august. Han var Brann-trener i seks år, og førte blant annet Brann opp igjen til Eliteserien da han tok over i 2015. Året etter ledet han Brann til 2. plass i Eliteserien.

Nilsen trente Hødd mellom 2010 og 2013, og ledet klubben til seier i cupen i 2012.