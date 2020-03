- Lekket FIFA-dokument viser forslag om nye tiltak

Nyhetsbyrået Reuters har fått innsyn i et lekket FIFA-dokument.

Det er foreløpig ikke klart når de største fotballigaene i verden starter opp igjen etter koronapausen.

Ifølge et lekket FIFA-dokument Reuters har fått innsyn i, legges det nå opp til å gjøre noen endringer i dagens regelverk, for å tilpasse seg den spesielle situasjonen.

Et av forslagene er at kontraktene til spillere på utgående kontrakt skal forlenges til å gjelde ut sesongen, uavhengig av når sesongen avsluttes.

I samme dokument er det også forslag om å flytte sommerens overgangsvindu til senere datoer.

Det er ventet at FIFA skal diskutere forslagene i et møte torsdag denne uken, og ingen avgjørelse er tatt foreløpig.

For snaut to uker siden sendte NFF og fotballpresident Terje Svendsen et forslag til FIFA, der de ber om at alle overganger forbys inntil videre.

- Fotballen står i en særposisjon ved at spilleroverganger er en viktig del av inntekstgrunnlaget til klubbene. NFF har derfor sendt brev til FIFA, der vi ber de forby spilleroverganger så lenge korona-tiltakene vedvarer, sa Svendsen til fotball.no.

I de fleste store europeiske ligaene åpnes overgangsvinduet i starten av juli og varer fram til slutten av august. I Norge er overgangsvinduet i utgangspunktet åpent nå fram til 1. april, før det åpner igjen i hele august.