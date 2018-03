- Leon Bailey åpner opp for å spille for England

Vender ryggen til fødelandet sitt.

England kan være i ferd med å kalle opp angrepsspilleren Leon Bailey, hevder The Sun. 20-åringen spiller til daglig for det tyske storlaget Bayer Leverkusen.

Denne sesongen har han vartet opp med 11 scoringer og fem målgivende på 24 kamper for den tyske klubben. Det har ført til at han har blitt koblet med store klubber som Chelsea, Arsenal og Manchester United den siste tiden.

Mye tyder på at han fort kan bli å finne i en engelsk drakt, men det skal først og fremst være snakk om den engelske landslagsdrakta. Hans far, Craig Butler, bekrefter til The Sun at de nå skal i dialog med England. Dermed snur han ryggen til fødelandet Jamaica.

- Jeg skal snakke med Dean Ashworth (teknisk direktør i FA), men akkurat nå så er det et nei til Jamaica. Å dra til VM kommer slik det kommer, vi skal snakke med FA, se på mulighetene og se hva de har planlagt for sønnen min, sier Butler til The Sun.

Baily er nemlig født på Jamaica, men kvalifiserer for England ved å ha britiske besteforeldre. Han har i tillegg allerede takket nei til sjansen om å spille for Jamaica i kampene mot Antigua og Barbuda. Det skal i første omgang være uenighet rundt spillerutvikling som gjør at Bailey ikke vil representere Jamaica.

Skulle Bailey velge å spille for England er han ikke den første som sier nei til Jamaica. John Barnes, Raheem Sterling og Luther Blissett var alle født på øya, men valgte senere å spille for England.

Landslagstrener Gareth Southgate skal presentere sin tropp til vennskapskampene mot Italia og Nederland neste torsdag. Det er fortsatt uvisst om Bailey blir en del av den troppen.

Jamaica har ingen rik historie fra VM-sluttspill, men kan vise til deltagelse i VM i Frankrike i 1998. Den gangen røk de ut i gruppespillet i gruppe med Argentina, Kroatia og Japan.

England ble trukket i gruppe med Belgia, Tunisia og VM-debutant Panamá til sommerens mesterskap.

