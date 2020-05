- Liverpool, Nike og New Balance enige om «trofé-avtale»

Liverpool skal bytte utstyrsleverandør før neste sesong. Det skal ha skapt store problemer for den ventede tittelfeiringen.

Liverpool og den amerikanske utstyrsgiganten Nike skulle, etter planen, ha startet sitt samarbeid fra og med 2020/2021-sesongen. Dette samarbeidet skulle starte 1. juni.

Siden 2015 har Liverpool vært sponset av New Balance, men det har tidligere blitt klart at de rødkledde fra Merseyside nå bytter over.

Problemet har uansett vært at New Balance, og Nike, forholder seg til datoene som er satt av 2019/2020-sesongen. Den er nå utsatt på ubestemt tid grunnet korona-pandemien.

Les også: Torsdagens Premier League-rykter

Kompensasjon

Da Liverpool ligger hele 25 poeng foran på toppen av Premier League, så er det ventet at de vinner den engelske ligaen for første gang siden 1989/1990-sesongen. Etter planen skulle dette da ha blitt gjort med New Balance på brystet.

Daily Mail skriver at at det ikoniske øyeblikket har blitt ansett som en stor markedsmulighet for New Balance, men at dette har stått i fare grunnet avtalen med Nike.

New Balance har blant annet stått for draktene som har vært på alle bildene da Liverpool vant Champions League i 2019, samt UEFA Super Cup og Klubb-VM senere samme år.

Da Nike sin offisielle avtale med Liverpool ruller i gang fra 1. juni skal det derfor ha vært usikkert hvorvidt New Balance vil fungere på draktene til Liverpool når de, etter alle solemerker, skal avbildes som Premier League-mestre.

Daily Mail skriver nå at de tre partene er enige om å utsette Nike og Liverpools samarbeid, mot at New Balance får sponse laget ut 2019/2020-sesongen.

Ifølge avisen skal Nike ha fått «betydelig kompensasjon» for å gå med på utsettelsen av avtalen verdt 70 millioner pund hvert år.

Avtalen med Nike ble offentliggjort i januar 2020, og den gang bekreftet også Liverpool at samarbeidet ville påbegynne fra 1. juni.

Dermed vil Liverpool avslutte sesongen i New Balance sine drakter, hvilket vil bety at de nåværende draktene også vil bli båret av spillere som Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino, dersom Jordan Henderson får løfte trofeet denne sesongen.

Les også: Solskjær åpnet opp i stort intervju: - Ønsker heller å ha et hull i troppen enn en drittsekk

Smadres av spanjoler

Ifølge Express, så skal Liverpools avtale med Nike være større enn den erkerival Manchester United har med Adidas. United har også en avtale på 70 millioner med den tyske leverandøren.

Forskjellen skal uansett være at Liverpool får en høyere prosentandel av draktsalgene enn det Manchester United gjør, hvilket betyr at avtalen, totalt sett, ser ut til å bli mer verdt.

Tidligere denne uken ble det klart at danske Hummel er tilbake i toppen av det engelske ligasystemet. De går nemlig inn som leverandør for Liverpools byrival, Everton.

KLOPPO: Også trener Jürgen Klopp har latt seg avbilde med New Balance-logoen ved flere anledninger. Foto: Javier Soriano (AFP)

Ifølge den engelske avisen er det uansett et godt stykke opp til de virkelige tungvekterne hva angår avtaler med draktleverandører.

De skriver at Barcelona håver inn 140 millioner pund i året fra Nike på sin avtale, mens Real Madrid får litt over 85 millioner pund i året på sin avtale med Adidas.

Adidas var leverandøren da Liverpool sist vant ligaen i 1989/1990. Liverpool byttet ut den tyske leverandøren med Reebok mellom 1996 og 2006. Dette var logoen som var på drakta da Steven Gerrard løftet Champions League-trofeet i 2005.

Adidas var tilbake på draktene mellom 2006 og 2012, mens Warrior hadde ansvaret mellom 2012 og 2015, før New Balance kom inn. Det er ventet at Nike-avtalen løper ut i 2025.