- LSK-Sinyan nær overgang til Molde

Lokalavis hevder Molde har fått øynene opp for LSK-stopper.

Tirsdag stenger overgangsvinduet i Norge og Molde forsøker nå signere en ny midtstopper, skriver Romsdals Budstikke.

Det skjer etter at det ble klart at Martin Ove Roseth forlater den regjerende seriemesteren til fordel for Sogndal.

Avisen skriver at Molde er i forhandlinger med Lillestrøm i håp om å sikre seg midtstopper Sheriff Sinyan som en erstatter for Roseth.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra både Lillestrøm og Molde, men ingen av partene har svart på våre henvendelser. Det har heller ikke Atta Aneke, spillerens agent.

Molde skal ha fulgt Sinyan over tid og Romsdals Budstikke hevder det sannsynlig at 23-åringen blir presentert som Molde-spiller før overgangsvinduet stenger senere i dag.

23-år gamle Sinyan er født i Oslo, men representerer det gambiske landslaget. Midtstopperen har notert seg for tre landskamper for Gambia.

Sinyan skrev i fjor under på en ny og forlenget avtale med LSK. Den nye kontrakten bandt Holmlia-gutten til Åråsen ut 2022, og han blir neppe en billig mann for seriemesterne.

Midstopperen har tidligere vært klar på at han er svært takknemlig overfor Lillestrøm, som støttet ham hele veien på vei tilbake fra den stygge skaden han pådro seg i romjulen 2016.

Han returnerte til toppfotballen etter over et års skadeavbrekk og har vært blant LSKs beste spillere siden. Men nå går veien videre til en klubb som har hatt for vane å hente spillere fra Åråsen de siste årene.

Erling Knudtzon, Ruben Gabrielsen og Fredrik Gulbrandsen er alle eksempler på spillere LSK-fansen motvillig har sett reise til Molde. I tillegg har Molde-spillerne Mathis Bolly og Ohi Omoijuanfo LSK-bakgrunn.