- Manchester City frykter supporterangrep på vei til Anfield

Liverpool måtte beklage fansens oppførsel i 2018. Nå hevdes det imidlertid at Manchester City er redd hendelsene vil gjenta seg før storkampen.

Det var i forbindelse med Champions League-oppgjøret mellom Liverpool og Manchester City på Anfield i april 2018 at en rekke supportere torpederte Citys spillerbuss med diverse gjenstander.

Denne sesongen kjemper de to om seriegull i Premier League og søndag er det klart for ny kamp mellom lagene på Anfield.

Nå skriver The Guardian at City frykter nye angrep på spillerbussen før oppgjøret og at de lyseblå fra Manchester har bedt om forsikringer fra Liverpool om at dette ikke vil gjenta seg.

FIKK KRITIKK: Liverpool-fansen fikk på forhånd vite hvor Manchester City-bussen kom til å kjøre før oppgjøret i april 2018. Det fikk politiet kritikk for. Foto: Paul Ellis (AFP)

Politiet holder ruten hemmelig



Ingen ble skadet under bussangrepet i 2018, men politiet fikk kritikk for å ha opplyst om kjøreruten på forhånd.

Det kommer de ikke til å gjøre nå, i håp om å unngå nye angrep. Klubbene skal også være i tett dialog for å unngå stygge scener før kampen.

Skadene på bussen i 2018 var såpass store at den måtte bli tatt ut av drift, og reparasjonene skal ha kommet på flere titalls tusen kroner.

KLAR FOR STORKAMP: Pep Guardiola tar med seg sitt Manchester City-lag til Liverpool søndag. Foto: Carl Recine (Reuters)

Flere bekymringer

City-manager Pep Guardiola var i etterkant av angrepet i 2018 spydig mot Merseyside-politiet, men det spørs om det er bussturen til Anfield som spanjolen henger seg mest opp i før oppgjøret mot Liverpool.

Manchester City ligger for øyeblikket seks poeng bak Liverpool i Premier League, og dersom Guardiola skal ha forhåpninger om å forsvare seriegullet, så blir tre poeng uhyre viktig på søndag.

Det er imidlertid Liverpool som regnes som favorittene etter en fantastisk start på sesongen. Jurgen Klopps menn er foreløpig ubeseiret og vant senest mot belgiske Genk i Champions League tidligere denne uken.