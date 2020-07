- Manchester United forbereder seg på rekordsommer i det kommende overgangsvinduet

Jadon Sancho er fremdeles hovedprioritet for Manchester United, skriver lokalavisen.

Etter at Champions League-plassen ble sikret i siste serierunde har overgangsryktene rundt Manchester United tiltatt i styrke.

En mengde navn settes i sammenheng med en overgang til Old Trafford, der Sancho fra Borussia Dortmund må kunne sies å være det navnet som oftest går igjen i ryktespaltene i disse dager.

Lokalavisen Manchester Evening News hevder nå at det kan gå mot en rekordsommer i den røde delen av Manchester, og at United ser ut til å gjøre flere endringer i stallen der spillere kan gå både inn og ut.

- Sancho er ventet å bli den dyreste signeringen i Uniteds historie uansett hvor mye hans verdi har blitt påvirket av Covid-19-krisen og at kontrakten hans nærmer seg de siste to årene av avtalen, skriver avisen.

Kan gå mot rekordsommer

Videre hevdes det av United forsøkte å sette opp rammene for en avtale med Aston Villa allerede i februar verdt 65 millioner pund for Jack Grealish, men at prisen for engelskmannen og Sancho samlet sett nå er nærmere 200 millioner pund.

- Intensjonen for en rekordsommer var klar også før pandemien, skriver Manchester Evening News.

Torsdag uttalte Dortmund-direktør Michael Zorc seg om Sancho-ryktene.

- Jadon er en utmerket spiller med et avtrykk som jeg aldri har sett før i denne alderen. Jeg blir glad om han fremdeles spiller for oss kommende sesong og det er også status på det nåværende tidspunkt. La oss holde oss til fakta. Han har kontrakt her frem til 2022, uttalte Zorc på en pressekonferanse torsdag.

Den eneste manageren som har brukt over 150 millioner pund i et sommervindu i sjefsstolen i Manchester United er Louis van Gaal. Nederlenderen bikket denne grensen under et vindu i sin periode i klubben.

Om Ole Gunnar Solskjær lykkes med sine planer slik lokalavisen hevder går det dermed mot en rekordsommer på Old Trafford.

Nordmannen brukte rett under 150 millioner pund på markedet for ett år siden da navn som Harry Maguire, Daniel James og Aaron Wan-Bissaka kom inn dørene.

Manchester United-direktørene Cliff Baty (øverst til venstre),Ed Woodward (i midten) og Richard Arnold (nederst til høyre) har mye å planlegge om dagen. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Med flere dyre overganger på trappene må klubben etter alle solemerker også selge spillere for å frigjøre midler.

Alexis Sanchez nevnes som en åpenbar kandidat til å forlate Manchester United i sommer.

Chilenerens prestasjoner før og etter korona-pausen beskrives som natt og dag, noe som skal ha gjort Solskjær og resten av United-toppene optimistiske på å kunne selge han for en god slump med penger. Inter skal også være interessert i å få til en permanent avtale, skriver lokalavisen.

Jesse Lingard, Marcos Rojo, Chris Smalling samt utlån av Tahith Chong og Odion Ighalos låneavtale som løper ut, trekkes også frem som navn som kan forsvinne i sommer og frigjøre kapital.

Sancho-ryktene avtar ikke

Sancho har i flere måneder blitt koblet kraftig til Manchester United, og Solskjær har virket å ligge i soleklar «pole position» for å sikre seg 20-åringen som i sin tid gikk til BVB fra ungdomsakademiet til Manchester City.

Så sent som tidligere denne uken meldte den tyske storavisen Bild at Manchester United også skal ha lagt inn et bud på 98 millioner euro for Sancho, men at dette skal ha blitt avslått av Borussia Dortmund.

SUPERSTJERNE: Jadon Sanchos fremtid får spalteplass i medier verden over. Foto: Martin Meissner (AP)

Flere storklubber har naturlig nok blitt koblet til kantspilleren de siste månedene, men det er Manchester United som har vært storfavoritter i drakampen om Erling Braut Haalands lagkamerat.

Viasport-ekspert Jan Åge Fjørtoft har svært god innsikt i tysk fotball. Han påpekte onsdag at vi nå er inne i en fase der samtlige involverte parter prøver å dreie historien dit de vil.

- Det som skjer nå, er det som alltid skjer når store overganger skal diskuteres. Vi snakker om summer som er langt over en milliard norske kroner, og da er det veldig mange rykter, og det er et spill fra både selgende og kjøpende klubb, uttalte han til Nettavisen.

Dortmund skal ha et ønske om å få fremtiden til Sancho avklart før de drar på treningsleir til Sveits 10. august.