- Manchester United går for Milinkovic-Savic som Pogba-erstatter

Avtalen mellom Manchester United og Lazio skal være en del av domino-effekten som gjør at Paul Pogba forlater klubben, skriver både italiensk og spansk presse.

Ryktene rundt Manchester United vil som vanlig ingen ende ta, og denne gang er det nok en gang spekulasjoner rundt en Paul Pogba-exit som blusser opp igjen.

Franskmannen har blitt linket vekk fra Ole Gunnar Solskjærs klubb i nærmest hele sommer, og det har nok ikke hjulpet nordmannen at både spiller og agent har hintet om å prøve seg andre steder.

Nå skal Real Madrid ha intensivert jakten på Pogba, mens United samtidig skal nærme seg en overgang for Lazio-spilleren Sergej Milinkovic-Savic, ifølge italienske La Repubblica.

- Nærme avtale

Den spanske avisen AS skriver nemlig at det har vært et gjennombrudd i forhandlingene mellom Real Madrid og Pogba. Det igjen kan få fart på en overgang pålydende 75 millioner euro, pluss ulike klausuler, for Milinkov-Savic til United.

Det er samme sum som La Repubblica opererer med, og den italienske avisen snakker om at de røde djevlene vil tilby en femårskontrakt til den høyreiste serberen.

GENERAL: Sergej Milinkovic-Savic har vært sjefen på midtbanen til Lazio denne sesongen. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)

Overgangen omtales som «nærme» og journalisten bak artikkelen, Giulio Cardone, har skal visstnok være velinformert på Lazio-rykter.

Han skriver også at Real Madrid skal ha hatt en avtale med Pogba en stund nå. Såpass bastante er ikke AS, men spanjolene påstår at VM-vinnerens agent, Mino Raiola, er i «konstant» kontakt med representanter fra hovedstadsklubben.

Beste midtbanespiller i Serie A

United skal også være i ferd med å sikre signaturen til Leicester-stopper Harry Maguire, mens Sporting-kaptein Bruno Fernandes også har blitt linket kraftig til klubben.

Nå skal derimot Milinkovic-Savic ha beveget seg foran den portugisiske midtbanespilleren på prioriteringslisten.

Serberen, som sikret tittelen for beste midtbanespiller i Serie A sist sesong, ble først ryktet til Juventus, men etter Raiolas kommentarer tidligere i sommer, begynte spekulasjonene om en overgang til Manchester.

- Alle i klubben, fra manageren til eierne, vet om Pauls ønsker. Alle vet om ønsket til Paul om å bevege seg videre. Vi er i en prosess rundt det. Alle vet hva slags følelser Paul har, sa Raiola til The Times den gang.