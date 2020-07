- Manchester United prioriterer Jadon Sancho over Kingsley Coman i sommer

20-åringen skal også ha fortalt venner om sine fremtidsplaner.

Mye har vært sagt og skrevet om Jadon Sancho i sommer, og det har blomstret med rykter om hvor kantspilleren fortsetter sitt fotballeventyr.

Borussia Dortmund-spilleren har selv holdt kortene tett til brystet, men det kommer fortsatt drypp av angivelig troverdig informasjon om spillerens planer.

Har en «plan b» klar

Manchester Evening News skriver nå at Sancho har fortalt venner at han ville «elsket» en overgang tilbake til Manchester, uten at det spesifiseres hvilken Manchester-klubb det gjelder. Det er dog grunn til å tro at lynvingen ikke ønsker seg tilbake til City, som han i sin tid forlot til fordel for Dortmund, i søken etter regelmessig spilletid.

Samuel Luckhurst, som er artikkelforfatteren, har fulgt Manchester United tett i en årrekke, og er blant de som har fulgt Sancho-sagaen i lang tid allerede.

STORTALENT: Jadon Sancho har fortid fra akademiet i Manchester City. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Avisen skriver videre at Sancho fortsatt er Uniteds hovedprioritet i sommer, til tross for rapportene om angivelig interesse i Bayern Münchens Kingsley Coman de siste dagene.

Coman skal være klubbens Plan B, hvis forhandlingene med Dortmund skulle falle sammen. Den tyske storklubben skal ønske seg i overkant av 100 millioner euro for sin juvel - en sum det kan være vanskelig å oppdrive i kjølvannet av koronakrisen, som har hatt en dramatisk innvirkning på storklubbenes økonomi.

Coman har også tidligere slitt med skadeproblemer, noe som skal være en bekymring for United-ledelsen, som nok husker tilbake til bomkjøpene av Owen Hargreaves og Bastian Schweinsteiger.

Bayern München skal heller ikke ha noen interesse av å la Coman forlate klubben, til tross for at de nylig hentet Leroy Sané fra Manchester City.

Solskjær med klar tale før skjebnekampen

På søndag skal det avgjøres hvilket lag som sikrer seg den livsviktige 4. plassen i Premier League.

Manchester United sikrer Champions League-spill neste sesong med uavgjort, men kan også klare det med tap dersom Wolverhampton slår Chelsea.

På pressekonferansen i forkant av oppgjøret ble Solskjær blant annet konfrontert med Gary Nevilles uttalelser nylig, om at United trenger tre-fire nye spillere for å henge med i toppen av Premier League neste sesong.

GA KLAR BESKJED: Ole Gunnar Solskjær har en gyllen mulighet til å sikre Manchester United en plass i Champions League neste sesong. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos)

- Det er ikke noe poeng å diskutere hva vi trenger neste sesong nå. Jeg har ikke tid til å tenke på det. Fokuset vårt er på kampen mot Leicester, som blir det neste hinderet for denne stallen, sa Solskjær.

Nordmannen var tydelig på at hans lag ikke kommer til å gå for uavgjort, selv om det vil holde til Champions League-spill.

- Vi ser fram til kampen og har gitt oss selv en god mulighet for å spille i Champions League neste sesong, men vi kan ikke gå inn i en kamp og tenke på hva utfallet kan bli. Vi må bare dra dit og prestere så bra at vi får med oss et resultat. Vi ønsker å dominere kampen. Vi vil vinne kampen, sa Solskjær.