- Manchester United reagerer på Rojo-video

Marcos Rojo i hardt vær etter at broren hans la ut video på Instagram.

Den argentinske Manchester United-profilen er for tiden i hjemlandet hvor han siden januar har vært lånt ut til Estudiantes.

Men også i Argentina har fotballen stoppet opp som følge koronaviruset. Myndighetene har i likhet med en rekke andre land innført strenge retningslinjer for å hindre videre smitte, men noen av disse reglene brøt Rojo da han nylig spilte kort med noen venner.

Rojo ble avslørt av sin egen bror som la ut et videoklipp av hendelsen på Instagram. Videoklippet viste også at Rojo røyket mens han spilte kort.

Broren slettet etter hvert videoklippet, men ikke før diverse medier rakk å få med seg hendelsen.

VIDEO: Marcos Rojo i fokus i videoklippet som broren Franco la ut på Instagram. Foto: (Instagram)

- Manchester United reagerer

Nå melder blant andre The Guardian og BBC at også Manchester United har fått med seg videoklippet og at klubben ikke er fornøyd med det de så.

BBC skriver at Manchester United kommer til å snakke Rojo om oppførselen hans.

Også i 2016 ble Rojo fotografert mens han tok seg en røyk utenfor en nattklubb i Manchester.

The Guardian skriver at klubben vil minne Rojo på hvilket ansvar han har som fotballspiller.

Argentinas «lockdown» ble nylig forlenget av president Alberto Fernández frem til 10. mai.

Flere stjerner i hardt vær

Rojo er bare én av flere fotballprofiler som har fått kritikk de siste månedene for ikke å ha fulgt myndighetenes retningslinjer i forbindelse med koronakrisen.

I England har blant andre Kyle Walker, Jack Grealish og Moise Kean fått massiv kritikk for å ha festet til langt på natt.

Spillerne har også blitt bøtelagt av sine egne klubber.

Det er for øyeblikket full stopp i Premier League og det er foreløpig usikkert når og om ligaen vil starte opp igjen denne sesongen.

