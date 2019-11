- Manchester United står klar til å legge inn bud på Erling Braut Haaland

Engelsk avis hevder at Ole Gunnar Solskjærs klubb har bestemt seg for å gjøre et forsøk på å hente sin gamle elev.

Ryktene rundt 19-åringen fra Bryne stopper ikke å gå inn mot overgangsvinduet i januar, og flere av Europas største klubber har blitt nevnt med en mulig overgang for Braut Haaland.

Tidligere har spanske medier skrevet at Real Madrid følger utviklingen tett, mens også Napoli skal ha finsiktet den tidligere Molde-juvelen. Også Juventus har blitt nevnt med Haaland.

Sist uke skrev den tyske avisen Sport Bild at Haaland, sammen med sin far Alf-Inge, hadde besøkt Arsenals treningsfelt. Alf-Inge Håland skal også ha vært i tett kontakt med Bundesliga-klubben RB Leipzig, hevdet avisen.

Les mer: Kampen om Haaland spisser seg til: - Solskjær har tatt grep

Unntak i januar

Det er uansett Manchester United som nevnes absolutt hyppigst i forbindelse med en overgang for nordmannen. The Athletic skrev tidligere at Ole Gunnar Solskjær har sendt sin mest betrodde speider til Leipzig for å finsikte Haaland.

Nå skriver den engelske storavisen The Times at Manchester United, etter alt å dømme, kommer til å gjøre et fremstøt på å sikre seg Braut Haaland når vinduet åpner i januar.

De skriver at Uniteds originale plan var å vente til sommeren, men at de har bestemt seg for at de ønsker Red Bull Salzburg-spissen allerede i januar. Prislappen kan fort finne på å snike seg opp til 60 millioner pund, skriver avisen.

Slik svarte Haaland på interessen fra Napoli

The Times hevder at United vanligvis ikke er spesielt interesserte i å hente spillere i januar, men at Haalands vanvittige form, som har resultert i 22 scoringer på 16 kamper, gjør at de nå ser ut til å gjøre et unntak.

Videre hevdes at at speiderne som har fulgt 19-åringen har levert tilbake rapporter som gjør at United ønsker å sikre seg nordmannen, som også er Champions Leagues toppscorer.

Det hører også med til historien at Haaland og Solskjær har en kjent historikk. Da Haaland spilte for Molde var det nettopp under Solskjær. Haaland spilte i Molde mellom 2017 og 2018, før han dro videre til Salzburg.

Det er tidligere blitt nevnt at Haalands agent, Mino Raiola, kan vise seg å bli et problem. The Athletic har tidligere hevdet at superagentens involvering i Haalands karriere anses som et potensielt hinder.

Raiola er kjent for å være en kravstor agent, og kan vise til superstjerner som Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic på sin klientliste. Han er også agenten til United-keeper Sergio Romero.

LES OGSÅ: Mener Haaland kan skape ny superduell

Sancho-racet

The Times skriver at United har begynt å fastsette hvilke spillere de ønsker å hente, og sammen med Haaland finner vi Leicester-playmaker James Maddison på Solskjærs ønskeliste.

De skriver videre at det ikke er ventet at United kommer til å by på Maddison i januar, da det ikke er ventet at Leicester kommer til å være spesielt interesserte i å selge sin stjernespiller.

Også Jadon Sancho fra Borussia Dortmund nevnes som en spiller Solskjær har pekt seg ut med tanke på sommervinduet. Han skal uansett være fristet av en overgang til LaLiga, hevder avisen.

HØRER JEG INTERESSE!?: Jadon Sancho skal også være ønsket på Old Trafford til sommeren. Foto: Guido Kirchner (AFP)

Både Barcelona og Real Madrid skal være meget interesserte i å sikre seg Sancho, dersom han skulle bli tilgjengelig til sommeren, skriver The Times.

En annen engelsk storavis, nemlig The Telegraph, hevder at United føler at de har overtaket i kampen om den engelske 19-åringen, til tross for interesse fra blant andre Madrid og Barcelona.

Solskjær skal ha vært interessert i å hente Sancho forrige sommer, men Dortmund skal da ha satt ned foten og nektet å selge sin superstjerne til Old Trafford. The Telegraph skriver at Sancho fort kan koste svimlende 100 millioner pund.

Både Haaland og Sancho er ventet å ta del når Salzburg og Dortmund spiller sine kamper i Champions League denne midtuken. Haaland er meldt frisk til kampen mot Genk, mens Sancho og Dortmund møter Barcelona. Begge kampene spilles onsdag.