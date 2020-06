- Manchester United vil få vanskeligheter med å kvitte seg med trio

London Evening Standard hevder spillerne på utlån ikke figurerer i Ole Gunnar Solskjærs fremtidsplaner, men at koronapandemien gjør det vanskelig å selge.

Det skriver avisen torsdag.

Solskjær skal ønske å kvitte seg med både Alexis Sanchez (på lån i Inter), Chris Smalling (på lån i Roma) og Marcos Rojo (på lån i Estudiantes), men at trioen nå kan komme til å returnere til Old Trafford.

Salg av de tre ville sørget for kjærkomne midler til å hente nye spillere, men de økonomiske ringvirkningene av koronaviruset gjør at United sannsynligvis må senke forventningene i form av salgssummer - og kanskje også gå med på å forlenge låneavtalene, skrive Standard.

Mens det lenge har vært spekulert i at det vil være vanskelig å finne en overgangssum for Sanchez som følge av hans lønn på rundt 450.000 pund i uka, skal Smalling og Rojo ha representert gode muligheter for å få inn penger til nye spillerkjøp.

UTE: Både Marcos Rojo og Chris Smalling kan bli vanskelige å kvitte seg med for Manchester United. Foto: Matt Mcnulty (Pa Photos)

Lån og byttehandler?

Koronapandemien har imidlertid gjort at det er spekulert i at klubber i større grad vil benytte seg av låneavtaler eller byttehandler i sommer, mens det også er rapportert at klubber vil se lenger ned på sine ønskelister for å finne rimeligere alternativer.

United har tradisjonelt sett latt penger fra spillersalg videreføres til neste overgangsbudsjett, men klubben skal nå være avventende for å se om de kan sikre permanente avtaler for noen av spillerne som er lånt ut.

Estudiantes har nylig uttrykt skepsis til at Rojo i det hele tatt vil være i klubben ut måneden.

- Vi må vente, men Rojo forlater sannsynligvis klubben, sa Estudiantes-manager Leandro Desabato nylig.

Paul Pogba er på sin side ventet å forlate United i sommer. Det vil gi midler i kassa for Old Trafford-klubben, men det er en oppfatning av at ingen klubber vil nærme seg prislappen på 150 millioner pund for den franske stjernen.

Solskjær skal ha blitt forsikret om at United vil kunne konkurrere på markedet i sommer, men noe av pengene som var forespeilet overganger vil også gå med til å dekke over for det finansielle tapet som følge av koronaviruset, skriver Standard.

DYR MANN: Ukelønnen til Alexis Sanchez skal være på 450.000 pund i uka. Foto: James Wilson (Pa Photos)

Forlenget avtalen med Ighalo

Solskjær sikret seg nylig en forlenget låneavtale for spissen Odion Ighalo.

Nigerianerens opprinnelige kontrakt med United utløp søndag, men mandag ble det bekreftet at den tidligere Lyn-spilleren blir på Old Trafford ut januar 2021.

Spissen er lånt ut fra Shanghai Shenhua, og det var først rapportert at den kinesiske klubben ønsket Ighalo tilbake til sesongstarten i landet.

Til slutt gikk imidlertid forlengelsen i boks for Ighalo. 30-åringen kom inn helt på tampen av vinterens overgangsvindu, og ble den siste signeringen Solskjær gjorde før korona-pandemien stoppet fotballen i Europa. Han har sammen med Bruno Fernandes vært med på å skyte United oppover i Premier League.

Ole Gunnar Solskjærs lag lå på femteplass før korona-pandemien stoppet seriespillet. Det er tre poeng opp til Chelsea, som innehar den viktige fjerdeplassen i den engelske toppdivisjonen.