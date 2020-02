- Manchester Uniteds Europa League-motstander var enige med Molde om Haaland-overgang. Agentens krav satte en stopper for avtalen

Belgisk avis hevder at Erling Braut Haaland var nær overgang til Club Brugge. Avtalen skal ha strandet på grunn av agent Mino Raiolas vanvittige krav.

De nye opplysningene rundt Haaland kommer frem i belgiske HLN torsdag. Ifølge avisen skal den belgiske serielederen Club Brugge ha vært enige med Molde om en avtale for Haaland tilbake i 2018.

Direktør i den belgiske storklubben, Vincent Mannaert, var klokkeklar på at han ville hente Haaland etter at klubbens danske speider, Kenneth Brylle, hadde rapportert at de måtte signere nordmannen «med øynene lukket».

- Krevde for mye

Mannaert skal umiddelbart ha gått i seriøse forhandlinger med Molde og blitt enig om en overgangssum. Avisen hevder at klubbene ble enige om en pris på fem millioner euro for den brennhete norske spissen.

De skriver videre at Haaland selv ikke hadde noen urimelige krav til sin personlige kontrakt, og dermed lå alt til rette for en overgang til Belgia tilbake i 2018.

VILLE HA HAALAND: Club Brugge-direktør Vincent Mannaert ville ha Haaland til Belgia, men skal ha trukket seg ut av avtalen etter Mino Raiolas krav. Foto: Kurt Desplenter (AFP)

Allikevel var det et «problem» i veien for Club Brugge med tanke på å sluttføre Haaland-overgangen.

Den anerkjente belgiske journalisten Kristof Terreur rapporterer om nyheten torsdag morgen:

HLN hevder å vite at Alfie Haaland - Erling Braut Haalands far - insisterte på å motta 500.000 euro i forbindelse med overgangen. Mino Raiola på sin side skal ha krevd 30 prosent av første krone ved et fremtidig videresalg av Haaland.

Sportsavisen trekker frem et realistisk scenario der klubben ville solgt Haaland for 30 millioner euro i fremtiden. Raiola skulle da ha mottatt ni millioner euro av den totale summen, skriver avisen.

HØYE KRAV: Mino Raiola er Haalands agent. Han tjener store penger på sin norske klient. Foto: Valery Hache (AFP)

Dette punktet skal ha vært for mye å akseptere for Mannaert og Club Brugge, som på sin side mente at en slik avtale ble for uetisk for dem å gå med på.

Avgjørelsen skal ha blitt tatt et par uker etter at forhandlingene ble satt i gang, men avisen skriver at styret i Brugge-klubben uansett ikke ville ha blitt fristet til å gå med på en slik avtale.

Det har senere blitt hevdet at Red Bull Salzburg til slutt sikret seg Haaland etter å ha gått med på kravene fra teamet rundt den norske spissen.

- Blitt en verdensklassespiss

Haaland slo virkelig gjennom denne sesongen. Etter en vanvittig høstsesong i Salzburg slo Borussia Dortmund til og sikret seg spissen på en overgang i slutten av desember.

I Tyskland har 19-åringen opprettholdt formen og utviklet seg til å bli en spiss i verdensklasse.

Tidligere lagkamerat i Molde, Eirik Hestad, bruker store ord i sin beskrivelse av Haalands utvikling de siste månedene.

- Nå er han blitt en verdensklassespiss, og vi forventer at han gjør sånne ting. Det er morsomt, men sånn er det blitt. Han er helt der oppe sammen med Luis Suarez, Robert Lewandowski og den gjengen der, og forhåpentligvis blir han enda bedre også, sier Hestad til Nettavisen.

Haaland er i ferd med å legge bak seg en eventyrlig sesong og står bokført med utrolige 39 mål på 29 kamper så langt i 2019/2020-sesongen.

For Red Bull Salzburg i Østerrike ble det 28 scoringer på 22 kamper før nyttår. For Dortmund har han nettet 11 ganger på de sju første kampene for klubben.

Hele ti av målene har kommet i Champions League (åtte for Salzburg, to for Dortmund) noe som gjør Haaland til den spilleren som raskest har nådd ti mål i turneringen.

Han har nådd denne milepælen på sju kamper i Champions League.

Møter United i Europa League

Det ble altså ingen overgang til Club Brugge for Haaland. Torsdag kveld reiser Manchester United til Belgia for å møte den belgiske serielederen i 16-delsfinalen i Europa League.

Ole Gunnar Solskjær, som selv har trent Haaland i Molde var også sterkt linket til spissen da han skulle videre fra østerriksk fotball i desember.

KJENNER HAALAND: Ole Gnnar Solskjær har trent Haaland og ønsket seg også nordmannen til Manchester United i vinter. Han snakket om nordmannen på onsdagens pressekonferanse før Europa League-kampen mot Club Brugge. Foto: Francois Lenoir (Reuters)

United-manageren reiste også til Salzburg for å overbevise sin tidligere elev om å komme til Old Trafford, uten hell.

Solskjær pleier å avslå å kommentere andre lags spillere, men onsdag gjorde han et unntak for Haaland i forkant av kampen i Belgia.

- Vanligvis kommenterer jeg ikke slike spørsmål, men siden jeg har hatt Erling i mitt lag (Molde) så kan jeg si at jeg er henrykt på hans vegne. Han er en flott gutt som jeg ønsker alt det beste, og han har hatt en fantastisk start for Dortmund. For Norges del er det glimrende at vi igjen har en spiss som scorer mål, sa Solskjær ifølge NTB.

Manchester Uniteds kamp mot Club Brugge i Europa League har avspark kl 18.55 torsdag kveld.