- Mason Greenwood havnet i klinsj med Alexis Sànchez på treningsfeltet

Historien til Greenwood kunne dog ha vært annerledes hadde det ikke vært for en treningsøkt på Carrington i august

Han er oppvokst et lite steinkast unna Old Trafford, og på søndag reddet han poeng for Manchester United mot Everton - i det som var Uniteds 4000. kamp på rad med en egenprodusert spiller i kamptroppen.

Få har det vært større forventninger til enn Mason Greenwood.

Krangel på treningsfeltet endret alt

18-åringen har nå syv nettkjenninger på seniornivå denne sesongen, ett mål hvert 109. minutt. Bare Rashford (13) har flere mål for United denne sesongen, og Solskjær har selv uttalt at unggutten nå nærmer seg en mer regelmessig start i United-elleveren, skriver The Athletic.

Ting kunne dog ha vært annerledes, hadde det ikke vært for en treningsøkt på Carrington i august.

På det tidspunktet var fremtiden til Alexis Sànchez stadig uavklart, og chileneren som hevet monsterlønn i United var fortsatt en sentral del av laget - til tross for svært varierende prestasjoner etter overgangen fra Arsenal i januar 2018.

The Athletic hevder at superstjernen skal ha reagert kraftig etter en takling fra Greenwood på treningsfeltet. Den daværende 17-åringen, med stort sett erfaring fra reservelag, endte i klinsj med en av klubbens aller best betalte spillere - med høy stjernefaktor.

Da skal Solskjær ha tatt et drastisk valg.

SENDT PÅ DØR: Solskjær var angivelig ikke i tvil om hvem han ville satse på i Manchester United. Foto: Oli Scarff (AFP)

Nordmannen valgte å ta parti med Greenwood, og bestemte seg for at det var han - ikke Sànchez - som var fremtiden til Manchester United. Like etter ble chileneren sendt på utlån til Inter i Serie-A, og det er lite som tyder på at han igjen vil ikle seg United-drakta.

Greenwood, derimot, har såvidt begynt.

Mot Everton på søndag viste han hvorfor Solskjær tidligere har omtalt han som en av de mest naturlige avslutterne han noen gang har sett, noe som ikke overrasker en tidligere nabo av supertalentet som har snakket med Athletic.

I gaten Greenwood vokste opp, pleide han å trene avslutninger i timesvis utenfor huset sitt, på et lite mål som var satt opp på plenen foran det beskjedne huset. Vanligvis bytter man på hvem som vokter buret, men det var aldri snakk om at Mason gikk mellom stengene.

- Han ville være utespiller, han ville score målene. Han brakk nesten armen din med skuddet sitt, han hadde vanvittig kraft i beina, alderen tatt i betraktning, betrakter den tidligere naboen til avisen.

SKRUBBSÅR PÅ KNÆRNE: Mason Greenwood omringes av lagkamerater etter mål mot AZ Alkmaar.

Som med mange andre fotballspillere som lærer faget i gatene, har Greenwood fra tidlig alder innarbeidet en fryktløs spillestil.

- Han kjørte på med sklitaklinger på asfalten, han kastet seg inn etter ballen... Han hadde skrubbsår på knærne, men han bare brydde seg ikke, fortsetter naboen.

Et av kjennetegnene til Greenwood, er at han tilsynelatende er like presis med begge føtter. 18-åringen veksler for eksempel på hvilken fot han bruker på frispark og straffespark.

The Athletic skriver at det er en historie om at et ankelbrudd på Greenwoods høyre bein var grunnen til at spilleren ble så god med venstre, men flere kilder skal også ha fortalt til avisen at han rett og slett alltid har vært like god med den antatt svakere foten også. Det skal være den høyre, selv om straffemålet mot Rochdale i september ble satt med nettopp den foten.

- Greenwood minner om Robin van Persie

Som det alltid er med fremadstormende fotballspillere, så skal de gjerne sammenlignes med kjente fotballnavn.

Det tok ikke lang tid før Greenwoods avslutningsegenskaper ble sammenlignet med en tidligere United-spiller, en viss nederlender som sikret det forrige ligagullet for Manchester United.

Solskjær svarte resolutt «absolutt», da han ble spurt om de to kunne sammenlignes.

- Han er en veldig rolig avslutter. Det faller naturlig for ham. Høyre fot, venstre fot, jeg tror fortsatt ikke han vet hvilken han er best med. Det gjør det veldig vanskelig for forsvarere, sa Solskjær i november.

Og la til:

- Det positive er at han kan gjøre det foran et fullsatt Old Trafford. Situasjonen stresser ham ikke, og han beholder roen.

Nå går United og resten av Premier League-klubbene straks inn i det svært hektiske juleprogrammet, og det er grunn til å tro at vi får se mer av Greenwood på banen i ukene som kommer. Så gjenstår det å se om Greenwood fortsetter å bevise for Solskjær og resten av verden at han satset på riktig spiller før sesongen.