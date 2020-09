- Mason Greenwood og Phil Foden kastes ut av England-troppen: Brøt korona-reglene og hadde jenter på rommet

De unge landslagsspillerne fikk i helgen sine seniordebuter for England. Allerede etter første kamp er de i trøbbel.

En rekke britiske aviser, deriblant The Times og Daily Mail, melder mandag ettermiddag at duoen blir igjen på Island når det engelske landslaget senere på dagen flyr til Danmark i et spesialchartret fly for å spille ny landskamp.

Årsaken skal være at begge har brutt koronareglementet ved å ha hatt besøk av islandske jenter på hotellrommet.

Det er det islandske nettstedet 433.is som først meldte om regelbruddet, og jentene selv skal ha delt bilder og video fra innsiden av hotellrommet der de sosialiserte med Premier League-stjernene.

Informasjonen er i skrivende stund ikke bekreftet fra offisielt hold, men England-sjef Gareth Southgate møter pressen senere mandag kveld, og det er ventet at temaet raskt kommer på bordet.

Begge spillerne, som spiller for henholdsvis Manchester United og Manchester City, fikk sine debuter for Englands A-landslag i seieren mot Island lørdag kveld, og det skal ha vært i etterkant av kampen at de tok med seg noen lokale jenter tilbake til hotellet.

Det står stikk i strid med det strenge koronaregelverket landslagsspillerne har forpliktet seg til.

Videoklipp sirkulerer nå på sosiale medier og skal vise korte snutter fra jentebesøket. I et intervju med islandske DV sier en av jentene på videoen at de ikke var klar over at spillerne brøt noen regler.

- De sa aldri at vi ikke kunne ta noen bilder, siteres den ene jenta på.

Det engelske landslaget har trent i to dager på Island etter lørdagens kamp, men ifølge Manchester Evening News var verken Greenwood eller Foden til stede på mandagens økt.