- Matic ønsker samtaler med Solskjær

Nemanja Matic ønsker svar angående sin framtid på Old Trafford, skriver engelsk tabloidavis.

Nemanja Matic (31) har blitt sittende på benken i samtlige Manchester United-kamper denne sesongen og nå ønsker serberen svar fra Ole Gunnar Solskjær.

Det skriver The Mirror.

Ifølge avisen krever den tidligere Chelsea-spilleren å få sette seg ned med Uniteds norske manager for å snakke om sin posisjon i klubben.

Les også: Tirsdagens Premier League-rykter

Mourinho-favoritt

31-åringen, som var en av José Mourinhos favoritter og ble hentet fra Chelsea for 40 millioner pund, har ikke spilt obligatoriske kamper for United siden møtet med Huddersfield i mai forrige sesong.

FORRIGE KAMP: Sist gang Nemanja Matic var i aksjon for Manchester United i Premier League, var mot Huddersfield i mai. Foto: Anthony Devlin (Pa Photos)

United har så langt denne sesongen mønstret den yngste startelleveren i Premier League, og Solskjær har med all tydelighet vist at alder og erfaring ikke er nok til en plass på laget.

Så langt har nordmannen foretrukket Scott McTominay framfor Matic, og spillere som Phil Jones, Chris Smalling, Juan Mata og Ashley Young har også måttet vike plass for yngre krefter.

Les også: Spillerbørs: Slik presterte United-spillerne mot Palace (+)



- Shaw ute en måned



For sistnevnte kan det forandre seg allerede kommende helg. Venstreback Luke Shaw pådro seg nemlig en skade i møtet med Crystal Palace i helgen, noe om åpner døren for kaptein Young.

Ifølge ESPN er det fare for at Shaw blir satt ut av spill i en måned framover.

Med tanke på at unggutten Diogo Dalot også er ute med skade, er det stor sannsynlighet for at Young får muligheten fra start mot Southampton lørdag.

Solskjærs menn fikk en glimrende start på sesongen da Chelsea ble slått 4-0 på Old Trafford i første serierunde.

Laget har siden fulgt opp med 1-1 borte mot Wolverhampton, og 1-2-tap hjemme for Crystal Palace.