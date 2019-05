- Maurizio Sarri forlater Chelsea for å ta over Juventus

Den italienske treneren skal være på vei til Juventus.

Det er den italienske journalisten Alfredo Pedulla, som jobber for Sportitalia, som fredag kveld melder at Chelsea lar Sarri forlate Stamford Bridge etter kun én sesong i den engelske hovedstaden.

Han skriver at Sarris agent, Fali Ramadani, skal ha sittet i møter med Chelseas direktører i London, og at partene skal ha kommet til en positiv løsning på situasjonen til den italienske treneren.

Sarri har i lengre tid blitt koblet med trenerjobben i Juventus, og det antas at skulle han forlate Chelsea, så er det fort han som blir den nye sjefen på Allianz Stadium i sommer.

Avtalen gjort før finalen

Pedulla skriver at Chelsea skal ha tillatt Sarri å forlate jobben etter Europa League-finalen, dersom han fortsatt ønsket det. Nå ser det ut til at napolitaneren blir Cristiano Ronaldos nye sjef.

Det har tidligere blitt hevdet at Juventus-spillerne skal ha vært klare på at det er Sarri som blir deres nye sjef. Daily Mail, som samarbeidet med Tuttosport, skrev like før Europa League-finalen at det er 60-åringen som blir sjef for «den gamle dame».

Italieneren ledet Chelsea til Europa League-trofeet tidligere denne uken etter å ha slått Arsenal hele 4-1 i finalen i Baku.

Sarri ankom Chelsea sist sommer etter å ha trent hjemklubben Napoli fra 2015 til 2018. Tidligere har han også trent klubber som Empoli og Hellas Verona.

I løpet av sine lange karriere har Sarri trent seg opp i det italienske ligasystemet. Uansett var tittelen i Baku hans første trofé som hovedtrener.





Kepa-kontroversen

Denne sesongen har vært turbulent for 60-åringen. Så tidlig som i februar måtte Sarri svare på spørsmål rundt hvorvidt han fryktet for jobben, mens i mars ble det skrevet at Chelsea-styret vurderte å fjerne Sarri.

Under Europa League-finalen mot Manchester City opplevde supportere også en meget bisarr situasjon da Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga rett og slett nektet å la seg bli byttet ut før straffesparkkonkurransen.

På benken var det tydelig at Sarri var illsint, og siden har det blitt spekulert i hvorvidt italieneren ønsket å fortsette som trener for Chelsea etter denne sesongen.

Til tross for kontroverser og rykter om dårlig stemning ledet Sarri de blåkledde fra London til sitt første europeiske trofé siden Europa League-seieren mot Benfica i 2012/2013-sesongen.

Med Sarri ved roret sikret Chelsea seg også plass blant topp fire i Premier League, etter å ha endt på tredjeplassen bak seriemester Manchester City og Liverpool.