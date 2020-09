- Mbappé smittet av koronaviruset

Den franske stjernen føyer seg inn i rekken av PSG-spillere som har testet positivt for Covid-19.

Onsdag kom beskjeden at tre PSG-spillere var smittet av viruset. Den franske storavisen L'Equipe meldte at det dreide seg om Neymar, Angel Di Madia og Leandro Paredes, og skrev at også Marquinhos skal være smittet.

Nå melder franske RMC at også Kylian Mbappé har testet positivt. Også nyhetsbyrået AFP melder om det samme.

21-åringen skal nå ha forlatt Frankrikes landslagstropp og er i så måte uaktuell til lagets oppgjør mot Kroatia i Nations League.

PSG-stjernen er også ventet å miste ligainnledningen som følge av smitten. Den franske storklubben åpner sesongen med kamper mot Lens og Marseille.