- Merkverdig hvordan den norske offentligheten nærmest klarte å avskrive Ødegaard

Martin Ødegaard (20) bestod det som trolig var karrierens største test lørdag kveld. Nå fnyser eliteserieprofil Christian Gauseth av dem som tidlig ga opp den norske unggutten.

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD 3-1:

SANTIAGO BERNABÉU (Nettavisen): Ødegaard leverte en mer enn godkjent kamp borte mot Real Madrid lørdag kveld og ga nok et eksempel på den rivende utviklingen han har hatt de siste årene.

Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth glemmer ikke da Martin Ødegaard som 14-åring dukket opp på trening med bruntrøyenes A-lag.

Siden den gangen har han fulgt stortalentets karriere tett, og Gauseth har aldri mistet troen på at Ødegaard ville utvikle seg til å bli en stjerne av internasjonalt kaliber.

- Merkverdig å avskrive ham

At nordmenn tidvis har vært uenig med ham i akkurat det, får eliteserieprofilen til å riste på hodet.

- Det er merkverdig hvordan den norske offentligheten nærmest klarte å avskrive ham da han dro på utlån til Nederland. Det er langt derfra til det hysteriet som er i dag, og det er rart at den norske offentligheten har et behov for at ting enten skal være forferdelig eller utrolig bra. Det er det samme man ser med José Mourinho nå. Enten er han helt idiot, eller så er han fantastisk. Det kan vel hende det ligger noe dyktighet i bunn der uansett hvilken vei vinden blåser, sier Gauseth til Nettavisen.

- Hadde jeg vært Ødegaard, da hadde jeg vært irritert, legger han til.

GA ALDRI OPP TROEN: Mjøndalens Christian Gauseth. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Da Ødegaard forlot Real Madrids reservelag Castilla for å prøve lykken på lån i nederlandske Heerenveen, dukket det nemlig fort opp kritiske røster som mente Ødegaard hadde bommet med klubbvalget da han valgte å signere for den spanske giganten Real Madrid.

Da han i tillegg fikk en halvdårlig start på låneoppholdet i Nederland, eskalerte kritikken.

Men Ødegaard bygget seg sakte men sikkert opp til å bli en av de beste spillerne i Æresdivisjonen, og da han forlot Vitesse etter forrige sesong var det til stående ovasjoner.

- Han gir blanke faen

Denne sesongen blir navnet hans ofte nevnt når eksperter skal snakke om hvilke spillere som har vært best i La Liga.

Gauseth mener flere burde hatt is i magen.

- Ødegaard har en enorm fremtid foran seg og jobber målrettet med alle de rette tingene. Jeg leste en artikkel om at han har daglig kontakt med Real Madrids fysiske trener for å følge opp, det forteller om en person som vet hva som skal til og som daglig gjør noe med det. Når man gjør dette over tid, er jeg ikke i tvil om at det kommer til å gi resultater, sier Mjøndalen-kapteinen.

Han mener valget om å gå til Real Madrid har vist seg å være svært vellykket av flere grunner.

- Han har de beste lærerne i verden, og det største og mest profesjonelle apparatet i hele verden til å hjelpe seg. Når du da legger til en fyr som hver dag gjør det riktige uavhengig av hva som står i avisa, om han har trent med Ronaldo eller gjort et triks, han gir blank faen ... Han jobber på samme måte uansett, og når han er så intelligent og har en basis hjemmefra med målrettet arbeid og jordnærhet, kombinert med glede over fotballen, så overrasker det meg veldig at folk avskrev han, understreker han.

Gauseth mener det er veldig enkelt å legge merke til spesielle spillere. Og Ødegaard er en slik, slår han fast.

- Det kan være udefinert i fotball hva det er «å ha det», men man kjenner det med en gang. Og han hadde det. Det var vår opplevelse den gangen han trente med oss i Mjøndalen, og det er det artig å tenke tilbake på nå, sier han.

TAKKET FOR KAMPEN: Martin Ødegaard og Isco i et hyggelig møte etter lørdagens oppgjør. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Lørdag gjorde Ødegaard absolutt en godkjent kamp på en av verdens tøffeste bortebaner å spille på.

Etter kampen fikk han også rosende ord fra Real Madrid-hold. Zinedine Zidane uttalte at nordmannen var veldig god i oppgjøret, mens Ødegaard-kamerat Federico Valverde ønsket ham velkommen tilbake til Real Madrid.

Ramos-ros

Også tidligere denne sesongen har 20-åringen høstet lovord fra stjerner i klubben som eier ham.

Kaptein Sergio Ramos er blant dem som har ytret seg positivt om nordmannen, senest i oktober da Norge spilte 1-1 mot Spania på Ullevaal.

- Han er god, sa Ramos til Nettavisen på engelsk etter oppgjøret.

Spania-kapteinen foretrakk imidlertid å gjøre intervjuene på spansk og åpnet enda mer opp om sin beundring for Ødegaard til de spanske journalistene i pressesonen på Ullevaal.

Da avslørte Ramos at han håper å se Ødegaard tilbake i Real Madrid.

- Det gjør meg glad at han virkelig har slått i bordet, blitt en stjerne på landslaget og gjør en god sesong. Forhåpentligvis blir han en fantastisk spiller, og at han kan komme tilbake til oss, sa Spania-kapteinen.

Avis: – Bernabeu er Ødegaards hjem

Også i spansk presse er tonen positiv når det gjelder den norske landslagsspilleen.

Etter lørdagens kamp var storavisen Marca blant avisene som roste nordmannen. Med tittelen «Ødegaard overbeviste Bernabéu» mener de 20-åringen levde opp til forventningene.

- Hans driblinger var et mareritt for Real Madrid, de visste ikke hvordan de skulle hindre at han fikk distribuere ballen i offensive posisjoner, skrev Marca.

De la til at det er åpenbart at Ødegaard har jobbet med fysikk og utholdenhet de siste årene, og at han nå er en mer komplett spiller enn da han debuterte for klubben som 16-åring.

- Mye var forventet av Martin Ødegaard i hans første kamp på Santiago Bernabéu på fire og et halvt år, men han skuffet ikke og la inn en prestasjon som gjør Madrid-fansen veldig optimistiske med tanke på fremtiden, var den rosende dommen.

Også AS brukte spalteplass på Ødegaards prestasjon:

- Han hadde noen fantastiske detaljer uten å være som best. Likevel etterlot han seg duften av en stor fotballspiller. Dette (Bernabeu-stadion) er hans hjem, trolig allerede fra sommeren av, skriver avisen AS i en kommentarspalte.

Neste ligakamp for Ødegaard og Real Sociedad spilles lørdag om en uke hjemme mot Eibar. Real Madrid har Champions League-kamp hjemme mot PSG på tirsdag før sesongen fortsetter borte mot Alavés på lørdag.