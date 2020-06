- Messi benytter seg ikke av klausulen

Den argentinske superstjernen har hatt en klausul som har gjort det mulig for ham å forlate den spanske gigantklubben vederlagsfritt.

Ryktene har lenge gått rundt hvorvidt Lionel Messi kan være på vei vekk fra Barcelona etter at det ved flere anledninger har vært antydet til krangel mellom argentineren og klubbledelsen.

Tidligere i 2020 valgte blant annet Messi å slå voldsomt tilbake mot uttalelser fra klubbdirektør Eric Abidal, som var sterkt kritisk til spillergruppa etter sparkingen av Ernesto Valverde.

Den åpne krangelen mellom klubben og Messi gjorde at flere mente at det var realistisk å anta at Barcelonas nummer ti kunne være på vei vekk fra klubben.

Samme som Iniesta

En av grunnene til spekulasjonene rundt Messi var en klausul i hans nåværende kontrakt som skal ha gjort at han kan forlate Barcelona vederlagsfritt.

Dette er den samme typen klausul blant andre Andrés Iniesta hadde, før han valgte å forlate Barcelona til fordel for japanske Vissel Kobe.

Denne klausulen om at Messi kunne forlate Barcelona etter inneværende sesong, har blitt bekreftet av blant andre klubbdirektør Josep Maria Bartomeu.

- Messi signerte en ny avtale frem til 2021. Det var enighet om at han ved slutten av sin nest siste sesong skulle ha frihet til å dra gratis, sa Bartomeu til Barca TV i et intervju i september 2019.

KLAUSUL: Andrés Iniesta signerte for Vissel Kobe. Foto: Eugene Hoshiko (AP)

Klausulen skal, etter det avisen Sport og ESPN rapporterer, ha vært gjeldende til denne uken. Hvilket betyr at Messi måtte ha kommunisert til klubben før 5. juni hvorvidt han ønsket å dra.

Denne meldingen har ikke kommet, og skal ikke være ventet å komme. Dermed har han bestemt seg for å ikke ta i bruk den beryktede klausulen, som kunne betydd overgang for Messi.

Dette stopper uansett ikke Messi fra å forlate Barcelona gratis sommeren 2021, dersom partene ikke skulle til enighet om en forlengelse av den nåværende avtalen på Camp Nou.

Sport hevder uansett at Messi har gjort det tydelig for klubbledelsen at han ønsker å bli værende i Barcelona, men at grunnet korona-pandemien haster det ikke å be om en ny kontrakt.

Det skal uansett ligge i planene til klubbdirektør Bartomeu å sette seg ned med Messi og hans far og agent, Jorge, og finne ut hvorvidt det er mulig å komme til enighet om en ny kontrakt.

Lederen

Lionel Messi har den siste tiden påtatt seg en større lederrolle i Barcelona, og har blitt kjent som en som gjerne kommer med uttalelser rundt ståa i klubben.

Sent i forrige uke var han blant annet ute på sosiale medier, og fortalte supportere at «livet og fotballen ikke blir det samme» etter at korona-pandemien er over.

Han har tidligere også vært kritisk til trener Quique Setién, hvilket har skapt stor debatt i den spanske pressen.

Han har også avgitt flere lengre intervjuer med avisene Mundo Deportivo og Sport, der han har forklart hva han tenker om det som skjer i spansk fotball.

Blant annet forklarte han sin side av saken rundt den ovennevnte krangelen med direktør, og tidligere lagkamerat, Éric Abidal i et lengre intervju i slutten av februar.

Barcelona leder LaLiga med elleve serierunder igjen av årets sesong. De skal, etter planen, sparke i gang 11. juni når Sevilla og Betis møtes i den første kampen.

Det er de regjerende seriemesterne fra Catalonia som tok innersvingen på Real Madrid i den siste serierunden før pandemien stoppet fotballen. De leder LaLiga med to poeng på Zinedine Zidanes mannskap.

I Champions League ligger de også godt an i åttedelsfinalen. Etter den første kampen borte mot Napoli står det 1-1 etter at Dries Mertens og Antoine Griezmann scoret målene på San Paolo.