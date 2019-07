- Milinkovic-Savic' agent i Manchester for å ferdigstille United-kontrakt

Det skal derimot være én betingelse for overgangen.

Tirsdag ble det rapportert at Manchester United nærmet seg et kjøp av Sergej Milinkovic-Savic.

Nyhetene om den høyreiste Lazio-spilleren kom i tråd med at Real Madrid visstnok skal ha intensivert jakten på Paul Pogba, og nå ser puslespillet ut til å nærme seg ferdig.

- Enige om en overgang

Ifølge italienske La Gazetta dello Sport er nemlig Milinkovic-Savic' agent, den tidligere Chelsea-spilleren Mateja Kezman, i Manchester for å ferdigforhandle spillerens overgang til United.

Det oppsummerer også Sport Witness i sin dekning av saken.

Samme avis skriver derimot at serberen kun vil fullføre overgangen om Pogba setter kursen til Real Madrid.

Prisen på Milinkovic-Savic oppgis å være på 80 millioner euro, eller drøye 770 millioner norske kroner.

KAN DRA: Sergej Milinkovic-Savic kan fort ende opp i Manchester neste sesong om alt går som planlagt. Her på landslagstjeneste og i duell mot Tysklands Marcel Halstenberg. Foto: Martin Meissner (AP)

Lazio og Manchester United skal «praktisk talt være enige» om en overgang, men ifølge Gazetta står alt og faller på om et Pogba-salg blir etter de røde djevlenes ønskede betingelser.

Det rapporteres også at manager Simone Inzaghi benket Milinkovic-Savic fra start i Lazios treningskamp mot Entella onsdag ettermiddag på grunn av serberens framtid i klubben.

- Vil ha to spillere

Ole Gunnar Solskjær og hans United er for øyeblikket i Shanghai, hvor de torsdag skal bryne seg på felles Premier League-motstander Tottenham.

I den anledning svarte også nordmannen på spørsmål rundt overgangsmarkedet, noe som virket å irritere den tidligere toppspissen.

- Jeg kan ikke si så mye annet enn at vi har en god tropp nå. Dem vi har her er et godt lag. Så ser vi hele tiden alternativt om vi kan bli bedre, det skrives jo veldig mye og vi har sikkert vært linket til 150 spillere i sommer, sa Solskjær til TV 2 og la til:

- Men at det kan skje både en eller to overganger til, både inn og ut, det kan fortsatt skje, forklarer 46-åringen.

TØFF JOBB: Ole Gunnar Solskjær har en tøff jobb foran seg som Manchester United-manager. Foto: Feline Lim (Reuters)

Torsdag skriver Sky Sports at det i hvert fall ikke blir Bruno Fernandes som kommer inn portene på Old Trafford. Manchester Evening News på sin side mener det også er usannsynlig at Nicolas Pépé noengang har vært et reelt mål for klubben.

Dermed står man igjen med Harry Maguire, som har blitt ryktet til de røde djevlene i en god stund, selv om Leicester-manager Brendan Rodgers har uttalt at de ikke har behov for å selge.

Solskjær har allerede sikret signaturen til tidligere Swansea-ving Daniel James og høyreback Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace.