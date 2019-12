- Mino Raiola sikret seg kjempesum da Haaland signerte for Dortmund

The Guardian hevder superagent Mino Raiola sikret seg vanvittig pengebeløp som følge av Haalands overgang til Borussia Dortmund.

Søndag ettermiddag kom bekreftelsen på at Haaland har blitt kjøpt av Borussia Dortmund. Nordmannen bytter dermed ut Red Bull Salzburg fra og med nyttår og har signert en kontrakt frem til juni 2024 med den tyske storklubben.

Ifølge flere medier skal agent Mino Raiola hatt en helt avgjørende finger med i spillet rundt nordmannens neste steg i karrieren.

Ifølge journalist Fabrizio Romano i The Guardian skal nemlig Raiola ha tjent en god slump med penger på Haalands overgang til Dortmund.

Romano skriver at Raiola skal ha mottatt 10 millioner euro for sin rolle rundt overgangen. Det tilsvarer rundt 100 millioner norske kroner.

- Dortmund har signert den høyt ettertraktede spissen Erling Braut Haaland fra RB Salzburg. De betaler utkjøpsklausulen på 22,5 millioner euro, og 19-åringen rådgiver, Mino Raiola mottar 10 millioner euro i betaling i tillegg til det, skriver Romano.

Haaland var selv ute på Twitter sent søndag kveld:

LES OGSÅ: Vi følger overgangsvinduet direkte

- Manchester United trakk seg på grunn av familiens krav

Også den engelske avisen Manchester Evening News hevder at Manchester United ikke kunne godta kravene som Haalands familie og representanter krevde.

Borussia Dortmund utløste klausulen i Erling Braut Haalands kontrakt med Red Bull Salzburg. Denne summen skal ifølge journalist Samuel Luckhurst ligge på rundt 20 millioner euro.

Romano hevder altså at summen skal være på 22,5 millioner euro.

Raiola skal ha mottatt 10 millioner euro på toppen av dette.

Ifølge Manchester Evening News skal Manchester United ha trukket seg fra en mulig avtale for Haaland på grunn av at de nektet å gå med på en utkjøpsklausul og prosenter av fremtidige salg, slik som Raiola og Alf-Inge Haaland (Haalands far) skal ha krevd.

- Manchester United følte at detaljene som ble foreslått for å kjøpe ut Haaland førte til at agenten effektivt kontrollerte situasjonen for å kunne selge spilleren videre, fremfor at klubben var i førersetet. United var ikke forberedt på å sette seg selv i den posisjonen, skriver Luckhurst.

De hevder også at Haalands representanter med agent Mino Raiola i spissen, ønsket seg andeler av et mulig salg i fremtiden.

Manchester United skal ikke ha vært villig til å gå med på en slik avtale. Avisen skriver at Haaland valgte Dortmund etter at at United avslo de foreslåtte betingelsene fra Haaland-leiren.

Allikevel skal rapportene ha vært at Haalands familie hele tiden forventet en overgang til Tyskland.

Manchester United skal ikke ha vært forberedt på å sette seg selv i en situasjon der agenten effektivt kunne kontrollere et nytt salg, istedenfor at klubben selv hadde makten ved en eventuell overgang i fremtiden.

LES OGSÅ: Dette er herrene som snøt United for Haaland: - Vanvittige øyne for spillere

Tidenes dyreste norske spiller

Ifølge den tyske avisen Kicker skal Dortmund ha betalt 20 millioner euro, rett i underkant av 200 millioner norske kroner for Haaland.

Dette gjør Haaland til tidenes dyreste norske fotballspiller gjennom tidene.

Ifølge Kicker skal totalrammen på overgangen ligge på opp mot 100 millioner euro. Dette tilsvarer rett i underkant av én milliard norske kroner og inkluderer lønninger, bonuser, samt honorarer til agenter.

GLISER BREDT: Dortmund-sjef Hans-Joachim Watzke smiler bredt sammen med sin nye spiss. Foto: Joel Kunz (AFP)

Viasport-ekspert og tidligere Eintracht Frankfurt-angriperen Jan Åge Fjørtoft mener valget Haaland nå har gjort er det riktige valget rent sportslig.

Over 20 klubber skal ha sett og vært interessert i en Haaland-overgang denne vinteren.

- Jeg synes dette er et veldig riktig valg, og det er i tråd med utviklingsplanen de har lagt for ham. Da snakker jeg også om overgangen fra Molde til Salzburg også, for det var mange som var forundret da det skjedde også, sier Fjørtoft til Nettavisen.

- Steget der gikk kjappere enn man trodde. Når du scorer åtte mål i Champions League som 19-åring så skaper det stor interesse. Da kan man gå til hvilken klubb man vil også. Det var tidlig klart at de ville velge stedet der han fikk sin beste utvikling. Da er Tyskland det beste valget.