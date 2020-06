- Mourinho mener Solskjær er «på dypt vann» i United

Den rutinerte portugiseren virker ikke overbevist om at den norske etterfølgeren hans er riktig mann for Manchester United.

Tottenham-manager José Mourinho (57) har presset på seg, og han er nødt til å få spillerne sine til å levere fra første spark når Premier League settes i gang igjen neste uke.

Etter tre måneders uventet spillepause på grunn av koronapandemien, er det kanskje en del som frykter man har glemt gamle kunster både på og rundt banen. Til og med blant dem på Englands toppnivå.

Les også: Søndagens Premier League-rykter

En som ikke har latt alle triksene i læreboka gå i glemselen er Mourinho. Spurs-sjefen skal ifølge The Athletic ha sagt til folk at Ole Gunnar Solskjær (47) muligens er på dypt vann som United-manager.

På etterskudd



I klassisk Mourinho-stil legges det tilsynelatende opp til «mind games» før lagene møtes på Tottenham Hotspur Stadium fredag 19. juni. Og det er portugiseren som helt klart er på defensiven.

I desember tapte han 1-2 for Solskjær og United i det første gjensynet med Old Trafford som Spurs-manager. Da de to takket hverandre for kampen ble nordmannen avbildet mens han ga et lite klapp på toppen av hodet til 57-åringen fra Sétubal.

Før spilleoppholdet spilte Manchester United dessuten elleve strake kamper uten å tape. Mourinhos lag fikk bare med seg ett fattig poeng fra de tre siste ligarundene som er ble spilt i februar og mars.

Femteplasserte Manchester United ligger betydelig bedre an med tanke på en sluttplasering som kan gi Europa League, eller i beste fall Champions League-spill, neste sesong.

Les også: Ajax-trener vekker oppsikt: - Forståelig om han drar til United

Forrige sesongs CL-finalist Tottenham er helt nede på åttendeplass, med fire poeng opp til United, og sju bak nummer fire Chelsea.

Dobbel mot City



Det er snart 100 dager siden Scott McTominay sørget for at United slo Manchester City for andre gang i ligaen, noe som skjeddde for første gang på på ti år.

City-keeper Ederson forsøkte seg på en pasning i blinde, inne i egen 16-meter, mens det aller meste fungerte knirkefritt for Solskjærs menn i den hittil siste ligarunden.

Med den seieren ble Solskjær bare den tredje manageren som hadde slått Pep Guardiola både hjemme og borte i samme sesong.

Fredag er det «på'n igjen» for nordmøringen når bortekampen mot Spurs og United-forgjeneger Mourinho markerer omstarten av Premier League-sesongen for de to klubbene.