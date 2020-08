- Ødegaard endret mening etter telefon fra Zidane

Den norske landslagsspilleren skal ha imponert Real Madrid-sjefene i lagenes cupmøte.

Tirsdag slo flere spanske medier stort opp at Martin Ødegaard allikevel ikke kommer til å fortsette ytterligere ett år i Real Sociedad, på utlån fra Real Madrid.

Ifølge rapportene skal baskerklubben ha fått beskjed om at nordmannen er en del av planene til Zinedine Zidane i Real Madrid allerede kommende sesong. Franskmannen skal ha blitt spesielt imponert over Ødegaards innsats i lagenes cupmøte på Santiago Bernabeu tidligere i sesongen.

Samtidig skal Madrid-klubbens exit og til tider svake prestasjon mot Manchester City i returoppgjøret av Champions League på Etihad, ha gjort at Zidane konkluderte med at han ønsker Ødegaard tilbake, skriver AS onsdag.

- Ødegaard endret mening

I utgangspunktet fikk Ødegaard beskjed om å fortsette i Real Sociedad også kommende sesong, dette var også noe landslagsspilleren også selv ønsket, skriver avisen videre.

Men alt skal ha endret seg nylig.

- Etter en telefonsamtale med Zidane, som skal ha gitt Ødegaard forsikringer om at han var klar for å kjempe om en plass i startoppstillingen, skal Ødegaard ha endret mening, skriver avisen.

Telefonsamtalen skal etter rapportene ha funnet sted tirsdag.

Zidane sitt ønske skal også ha fått bred støtte av klubbpresident Florentino Perez, skriver AS.

Perez skal deretter ha gitt beskjed til president-kollega Joakin Aperribay i baskerklubben. Der informerte han om at Madrid-klubben vil ha Ødegaard tilbake nå.

Real Sociedad skal ha blitt overrumplet og sjokkert over at Real Madrid tilsynelatende velger å beholde Martin Ødegaard i troppen kommende sesong, skriver den spanske sportsavisen Mundo Deportivo.

- Radikal vending

Ifølge AS hadde Real Sociedad en avtale med Ødegaard om at han skulle møte opp i baskerbyen 14. august for å forberede seg til neste sesong.

- Madrid bryter pakten fordi Zidane ikke ønsker det, skrev de tirsdag.

Alt skal ha ligget til rette for at Ødegaard også neste sesong ville spille for Real Sociedad, men Real Madrid har nå formidlet at denne pakten nå brytes, slik at lånet avsluttes etter kun en sesong.

- Saken har tatt en radikal vending de siste timene. Alt er på grunn av Zidane som er klar over hans enorme nivå og ønsker å ha spilleren fra og med denne sesongen istedenfor å vente enda ett år, fortsetter de.

Nyheten omtales som en svært oppsiktsvekkende vending rundt situasjonen til den norske landslagsspilleren.

Lokalavisen Diario Vasco skriver også at Real Madrids exit fra Champions League har sørget for at klubben har gjort en 180 graders sving på ordre fra Zidane. Dermed vil Ødegaard etter alt å dømme vende tilbake til Real Madrid før kommende sesong og kjempe om spilletid i gigantklubben allerede i 2020.