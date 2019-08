- Ødegaard er et av de største høydepunktene så langt

Martin Ødegaard trengte ikke lang tid på å bli en stamspiller for Real Sociedad. Om halvannen uke starter La Liga.

– Ødegaard er blitt en udiskutabel brikke for Imanol Alguacil (Real Sociedads trener). Nordmannen er et av de største høydepunktene så langt i sesongoppkjøringen. Ødegaard ser ut til å være spilleren Real manglet i sin 4-3-3-formasjon forrige sesong, skriver sportsavisen Mundo Deportivo.

20-åringen har vært på banen i 290 minutter på lagets seks treningskamper. Det er mest av alle i troppen.

Ødegaard er utlånt for ett år (trolig to) fra Real Madrid. Seriestarten i Spania nærmer seg, og Real Sociedad møter Valencia borte lørdag neste uke. Det gir Ødegaard et nytt møte med Mestalla-stadionet.

Der var han også i mars og ble til tider helt utspilt i en EM-kvalkamp for Norge. 1-2-tapet kunne fort vært vesentlig større. Ødegaard var blant Norges beste i den kampen.

Real Sociedad spiller treningskamper mot Osasuna og Eibar fredag og lørdag. Det er uklart hvilken kamp Ødegaard får mest spilletid i.

Han var i særklasse mot Watford lørdag og toppet spillerbørsen uten selskap.

Da tapte Real Sociedad 1-2 borte i en treningskamp, men Ødegaard endte som spanjolenes klart bestemann. Lokalavisen El Diario Vasco ga ham som eneste spiller fem (av seks mulige) poeng i sin grundige gjennomgang. To mann fikk fire mens de fleste lå på tre og to.

«Nordmannen er den ideelle spilleren å gi ballen til. Derfra skapes det sjanser. Det er umulig å ta fram ham ( Ødegaard) ballen. Han ser «umulige» pasninger der de mer dødelige spillerne slår av lyset», skrev avisen og fortsatte med å rose ham.

«Pasningene hans smadret det engelske forsvaret. En til Oyarzabal, en annen til Portu, Isak og Willian. Ødegaard la corneren som Merino etter hvert traff stolpen på. Ødegaard prøvde også lykken fra distanse med et skudd som gikk i tverrliggeren».

Ødegaard er leid ut fra Real Madrid for én sesong. Han kom til Spania i sommer etter to og et halvt år i nederlandsk fotball (Heerenveen og Vitesse).

Ødegaards kontrakt med Real Madrid ble nylig forlenget med varighet til sommeren 2023.

Til helgen spiller Sociedad to treningskamper. Begge går mot lag fra toppdivisjonen i Spania, Eibar og Osasuna. La Liga starter om snaut to uker. Real Sociedad åpner med en vrien tur til Valencia. Så venter ytterligere to bortekamper (Mallorca og Athletic Bilbao) for Ødegaard.

Grunnen er ombygging av stadion i San Sebastián. Den oppgraderes kraftig og får en kapasitet på vel 42.000 tilskuere mot 27.800 sist sesong. Første hjemmekamp på den nye Anoeta-arenaen kommer 15. september mot Atlético Madrid.

Det skjer rett i etterkamp av landslagsperioden der Norge møter Malta og Sverige i EM-kvalifisering. Ødegaardhar de siste månedene tatt store steg på A-landslaget. Der er han nå i ferd med å bli en sentral brikke.