- Ødegaard og Real Sociedad kan være tilbake i trening neste uke

Laget fra San Sebastián kan bli det første laget i den spanske toppdivisjonen til å returnere til treningsfeltet.

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil skal ha gjort det klart for sine spillere at han ønsker å returnere til treningsfeltet førstkommende tirsdag, rapporterer den spanske avisen Mundo Deportivo.

De skriver videre at avgjørelsen ble tatt under et videomøte med spillergruppa på fredag, samtidig som spillerne har fått en sjekkliste med regler for hvordan de skal hindre smittefaren.

I Spania, så vel som i samtlige andre av toppdivisjonene i Europa, har man midlertidig stoppet ligaen grunnet på herjende koronasmitten. Det er nesten en måned siden ligaspillet ble stoppet.

Strenge regler

Medier som Cadena COPE og Cadena SER har også fått bekreftet fra sine kilder at Martin Ødegaard og hans lagkamerater er ventet å komme tilbake på treningsfeltet førstkommende uke, og at det vil komme en pressemelding rundt dette.

I så fall vil Real Sociedad bli den første La Liga-klubben som returnerer til trening etter at ligaen ble midlertidig avsluttet.

Ifølge Mundo Deportivo skal spillerne ha fått beskjed om at de skal trene to og to, og skal oppholde seg på forskjellige baner. De skal heller ikke benytte seg av garderoben samtidig. Et av villkårene er også at samtlige spillere og trenere skal testes for viruset.

Videre skal spillerne ha fått beskjed om at de ikke får lov til å bruke dusjene på treningsanlegget, og må forlate Zubieta (Real Sociedads treningsanlegg, jour.amn) i egen bil. Deretter skal de ha fått streng beskjed om at de må dra rett hjem etter trening.

Mundo Deportivo informerer også om at LaLiga skal ha informert lagene om at deres sesongoppkjøringer må gjøres isolert fra resten. Det har dog ikke kommet frem hva som skal gjøres dersom noen tester positivt for koronaviruset.

Cadena SER skriver på sine sider at Real Sociedad fortsatt er i samtaler med de nødvendige partene for å returnere til treningsfeltet, og at de aller helst returnerer som en gruppe.

Det skal ha blitt tydeliggjort, slik nevnt, at spillerne skal testes for viruset før de får lov til å trene med klubben. Cadena COPE antyder i sin rapport at spillerne skal trene på ulike tidspunkter, hvilket betyr lengre treningstider for støtteapparatet.

Martin Ødegaards agent, Bjørn Tore Kvarme, har ikke besvart Nettavisens henvendelser rundt rapportene i spansk media lørdag kveld.

Hardt rammet

Spania er det landet som har blitt påvirket sterkest av pandemien, og ifølge Johns Hopkins Corona Virus Resource Center, så er det i alt over 160 000 mennesker som er smittet av viruset.

Av dem, så er over 16 000 mennesker bekreftet omkomne. Det har gjort at spanske myndigheter har beordret innbyggere om å bli værende innendørs. I forrige uke ble det bekreftet at den fullstendige karantenen er utvidet til 25. april i Spania.

Pep Guardiolas mor er blant de som har mistet livet til det dødelige viruset, mens også tidligere Real Madrid-president Lorenzo Sanz mistet livet etter å ha kjempet mot korona.

Hva angår klubber i Spania så er det Valencia som virker å være klubben som har vært hardest rammet. Der har Eliaquim Mangala, Ezequiel Garay og José Luis Gaya alle testet positivt for viruset.

Også i klubber som Alavés og Espanyol har man opplevd at spillere har testet positivt for viruset som også påvirker store deler av andre klubber i Europa.

Fredag kom nemlig meldingen om at Liverpool-legende sir Kenny Dalglish har testet positivt for koronaviruset, mens også Paulo Dybala i Juventus har åpnet opp om sin kamp mot korona den siste tiden.

Som kjent er OL og fotball-EM utsatt til 2021, mens Champions League og Europa League-finalene er utsatt inntil videre. Det samme er også den spanske cupfinalen, der Real Sociedad skulle ha tatt del.

Der skal Martin Ødegaard og hans mannskap, etter planen, møte erkerival Athletic Club. Kampen skulle, etter planen, bli spilt på La Cartuja i Sevilla 18. april. Kampen har, ikke uventet, blitt utsatt.

