- Ødegaard testet negativt igjen

Martin Ødegaard skal være klar for kamp til helga etter å ha testet negativt på nok en koronatest.

Ødegaard skal ha testet negativt på nok en PCR-test, og skal være i gang med å trene med Real Madrid-stjernene igjen.

Det skal VG ha fått beskjed om av landslagets pressesjef, Svein Graff.

- Martin trener som vanlig i formiddag. Han er i fin form, forteller Graff til avisen.

Tirsdag kveld kom nyheten om at Ødegaard hadde testet positivt for Covid-19, men onsdag ble nordmannen testet igjen, og da viste det seg at han ikke var smittet.

Det betyr at 21-åringen nå er klar for kamp til helga for Real Madrid, som møter Real Betis lørdag kveld.

Den offensive midtbanespilleren var i startelleveren til Madrid-laget som spilte uavgjort mot Real Sociedad søndag kveld og ifølge Petter Veland er det muligheter for at Ødegaard skulle få muligheten fra start mot Real Betis også, selv om tiden nå får vise etter en smått hektisk uke for drammenseren.

- Ryktene skal ha det til at han var planlagt i en startellever mot Real Betis også, men nå må han først og fremst få nok en test negativ. Spanjolene er strenge på reglene, så man får se hva det blir til, sa Veland til Nettavisen tidligere denne uka.