- Ole Gunnar Solskjær får tre stjernespillere tilbake før Liverpool-kampen

Det så lenge bekmørkt ut på skadefronten for Ole Gunnar Solskjær, men nå skal Manchester United-manageren ha fått tre gode nyheter.

I forkant av det uhyre viktige storoppgjøret mot Liverpool på søndag, fikk Ole Gunnar Solskjær og Manchester United flere skudd for baugen.

Først ble det klart at Paul Pogba ikke rakk kampen, til tross for motstridende meldinger under landslagspausen, før David de Gea måtte byttes ut i Spanias 1-1-oppgjør mot Sverige.

I andreomgang av kampen satte spanjolen seg plutselig ned og signaliserte til benken at han måtte byttes ut, etter det som skal ha vært problemer med lysken.

Nå skal derimot problemene være borte, ifølge Manchester Evening News.

Tre tilbake

Lokalavisen skriver nemlig sent lørdag kveld at David de Gea er med i troppen mot Liverpool. Sisteskansen er også avbildet på vei inn spillerhotellet The Lowry Hotel i Salford.

Det får flere United-fans til å ta av på sosiale medier:

Det er derimot ikke den eneste gode nyheten for Solskjær; Anthony Martial var også blant spillerne som ble fotografert av Manchester Evening News' fotografer.

MED: Dette bildet av David de Gea på spillerhotellet betyr ifølge Manchester Evening News at sisteskansen er med i troppen mot Liverpool. Foto: Eamon And James Clarke (Pa Photos)

I tillegg ble Aaron Wan-Bissaka tatt bildet av idet høyrebacken ankom hotellet.

Mens sistnevnte har vært ute siden kampen mot Arsenal i slutten av september, har ikke Martial vært på banen for de røde djevlene siden hjemmetapet mot Crystal Palace 24. august.

Endret mening

Nyhetene kommer i sterk kontrast med hva Solskjær fortalte Sky Sports i et intervju tidligere i uken.

- Jeg tror ikke han (De Gea, journ.anm) er med, sa nemlig nordmannen, men på fredagens pressekonferanse var den tidligere Molde- og Cardiff-manageren hakket mer optimistisk.

- Selvfølgelig vil jeg gjerne gi dere positive nyheter. Forhåpentligvis får vi se på søndag hvem som kommer seg gjennom de to siste øktene. Det er nemlig spillere her som akkurat har startet å trene igjen, og som er på nippet til å komme tilbake, så jeg kan ikke si noe for sikkert, mente Solskjær.

KAMPKLAR: Ole Gunnar Solskjær tok seg tiden til å signere autografer da han troppet opp på spillerhotellet The Lowry. Foto: Eamon And James Clarke (Pa Photos)

Nordmøringen fortalte også at han først fryktet at de Gea ville være ute til neste landslagspause, men at skaden «ikke var like ille som fryktet».

På pressekonferansen ble også Solskjær spurt det samme spørsmålet David Moyes fikk i forkant av kampen mot Liverpool i 2014, om Merseyside-laget var favoritter. Skotten svarte som kjent at «ja, det var de».

- De gjør det bra i ligaen, det er sikkert, men vi ser fram til denne kampen. Det er en perfekt kamp for spillerne våre og fansen vår, fordi vi har hatt en tøff periode i det siste. Jeg er sikker på at vi skal gi dem en tøff kamp, svarte derimot nordmannen.