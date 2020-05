- Paris Saint-Germain har kastet seg inn i kampen om Haaland

PSG-stjernene fikk mye pepper for å forsøke å terge på seg nordmannen etter Champions League-seieren.

Den norske 19-åringen fortsetter å bli koblet med Europas aller største klubber, og det er nesten blitt en daglig vane å se han på forsiden av noen av de største avisene i Europa.

Spesielt i Spania har avisene AS og Marca ved flere anledninger ryddet forsidene sine for bilder av Haaland, og med antagelser om hvor jærbuen kan være på vei.

Real Madrid er den klubben som har vært koblet tettest med Borussia Dortmund-angriperen, men ifølge onsdagens oppslag kan de vente seg kamp.

Først Mbappé - nå Haaland

Det er nemlig spanske Marca som slår opp stort at også Paris Saint-Germain har kastet seg inn i kampen om den norske superangriperen.

På deres forside hevdes det nemlig at pariserne og Madrid-klubben er «klare for en ny kamp», og at den kampen i stor grad vil dreie seg om hvem av dem som får kloa i Haaland.

Madrid og PSG var nemlig i en ganske hard duell sommeren 2017 for å sikre seg signaturen til stjernen Kylian Mbappé. Den gang var det, som kjent, PSG som stakk av med signaturen.

Det er senere blitt hevdet av tidligere PSG-trener Unai Emery at Mbappé selv ønsket seg til Madrid, men at pariserne klarte å overbevise ham å gå til den franske hovedstaden da han først skulle forlate Monaco.

Nå skal pariserne være varsomme på kontraktssituasjonen til stjernene Edinson Cavani og Mauro Icardi. Cavani kan nemlig gå gratis til sommeren, mens Icardi kun er på lån fra Inter.

Dermed skal det åpne seg opp en plass for Haaland. Samtidig skal Madrid selv være meget interesserte i å hente Mbappé fra nettopp PSG.

Marca hevder at Borussia Dortmund egentlig ikke er spesielt lystne på å selge Haaland denne sommeren, men at de ikke skal være fremmed for ideen om at nordmannen kan forsvinne.

Håningen

Det interessante både for Haalands del, samt stjernene i PSG, vil være at de var i sentrum for hånet som Paris-stjernene stod for etter at Dortmund ble sendt ut av Champions League.

Blant andre Mbappé var med på å erte Haalands meditasjons-feiring etter at de slo Dortmund over to kamper. Haaland scoret, som kjent, begge målene i det første oppgjøret mot PSG, mens Neymar og hans lag snudde i returoppgjøret.

Såpass irritert skal den brasilianske superstjernen ha vært at han planla hvordan han skulle ta sin revansj på Haaland etterpå.

HÅNLIG FEIRING? Paris Saint Germain holdt Dortmund-spiss erling Braut Haaland unna flere scoringer og satte inn to mål selv. Så feiret de avansementet i Champions League på denje måten Foto: Skjermdump (RMC sport / Twitter)

Ifølge hans lagkamerat, Ander Herrera, hadde nemlig Haaland klart å irritere på seg både Mbappé og Neymar i timene etter det første oppgjøret.

England-legenden Gary Lineker var blant dem som mente at PSGs stjerner hadde oppført seg barnslig, og at håningen av Haaland ikke falt i smak.

Den norske 19-åringen har vært mye i sentrum den siste tiden, til tross for at det har vært lite fotball spilt. Han har uansett rukket å dunke inn én scoring i den første kampen etter korona-krisen, da han scoret i derbyet mot Schalke 04.

I etterkant har veldig mye dreid seg om hvordan Haaland oppfører seg i intervjusituasjoner, der det har vært flere kritiske røster til de korte og direkte svarene hans.

Tirsdag var også hans egen far, Alfie, ute i pressen og forsvarte sin sønn for måten han behandler journalister på.