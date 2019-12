- Paul Pogbas fravær får United-ansatte til å reagere

Paul Pogba blir antageligvis ikke å se på banen før i 2020.

Paul Pogba har figurert i 20 av Manchester Uniteds 26 kamper denne sesongen.

Midtbanespilleren har slitt med en ankelskade, og nylig ble han også truffet av sykdom.

Det i seg selv er det lite å gjøre med for Pogba, men troverdige The Athletic skriver nå at personer høyt opp i United-systemet mistenker at franskmannen på ingen måte har hastverk med å komme tilbake i spill for United.

LES OGSÅ: Overgangsvinduet LIVE!

United-kilder reagerer

Nå tyder mye på at franskmannen ikke er tilbake i spill før i 2020 en gang - og en kilde i klubben som tidligere har skrytt til The Athletic om innstillingen til Pogba, har nå endret tone.

- Han viser ingen desperasjon etter å komme tilbake i spill, sier kilden til avisen.

Etter poengdelingen mot Everton ble Solskjær igjen spurt om Pogba, og understreket nok en gang hvor viktig midtbanespilleren er for United.

LES OGSÅ: Nå er spilleren klar for Liverpool

- Vi kan snakke om Pogba dagen lang, spesielt når laget mangler den kreative pasningen og overblikket. Han har kvaliteter som ikke mange andre midtbanespillere i verden har, så det ville vært fantastisk å få han tilbake, sa Solskjær da.

Omtrent samtidig, så lå Pogba i sykesengen hjemme og postet videoene fra brorens bryllup noen dager tidligere - hvor han var i full dans. Det er videosnutter som dette som får United-supporterne til å lure på hvor skadet Pogba egentlig er.

Pogba har nærmere 40 millioner følgere på Instagram, og er ikke redd for å dele ting fra hverdagen.

Han la selv ut videoer da han spilte basket i USA i november, og har også delt diverse snutter fra Dubai, hvor han har drevet med rehabilitering. Dette skal ha fått en kilde i Manchester United-systemet til å reagere.

LES OGSÅ: Torsdagens Premier League-rykter

Kilden mener det er «spesielt», all den tid United selv har et av de aller beste medisinske støtteapparatene i verden på Carrington i Manchester. En annen kilde påpeker at Solskjærs forgjenger i United, José Mourinho, for lengst ville uttalt seg offentlig om situasjonen med Pogba.

- Fall i markedsverdien

Det som uansett er forbi enhver tvil, er det faktum at Paul Pogba selv ikke har lagt skjul på at han føler seg moden for nye utfordringer.

I sommer uttalte Pogba selv at han kunne tenke seg en ny utfordring, og superagenten Mino Raiola fulgte like senere opp med at han hadde startet prosessen med å finne verdensmesteren en ny klubb.

Ønskedestinasjonen skal ha vært Real Madrid og Zinedine Zidane, men gigantklubben skal aldri ha kommet i nærheten av prisevalueringen til United - som skal ha vært på nærmere 150 millioner pund.

SUPERAGENT: Mino Raiola er kjent for å jobbe hardt for sine klienter. Foto: Valery Hache (AFP)

Nå skal den prisen ha sunket betraktelig, ifølge en agent Athletic har snakket med.

- Hvis jeg må gjette, så vil jeg tro han vil koste rundt 80 millioner pund nå. Markedsverdien hans har sunket fordi han ikke spiller. For kjøpende klubb, så vil de siste månedene fortelle at dette er en risiko å ta, forteller agenten til avisen.

United skal ha gjort et forsøk på å starte samtaler med Pogba om en konktraktsforlengelse, men Athletic forstår det slik at de samtalene ble skrinlagt raskt.

Pogbas avtale med United strekker seg i dag til 2021, men klubben har opsjon på ytterligere ett år - en opsjon det er grunn til å tro at de vil utløse.