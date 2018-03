- Pepe Reina signerer for AC Milan

Skal gjennomgå den medisinske undersøkelsen.

Det ser ut til å gå mot klubbytte for Pepe Reina. Ifølge overgangsguruen Gianluca Di Marzio, som også jobber for italienske Sky Sport, så er den spanske keeperen på vei til AC Milan.

Hans nåværende kontrakt med Napoli går ut til sommeren, hvilket betyr at 35-åringen står fritt til å forhandle med klubber om ny kontrakt. Valget skal ha falt på Milano-klubben.

Visite mediche e test oggi per @PReina25 con il @acmilan: esami propedeutici per poter poi firmare il contratto e depositarlo, essendo in scadenza con il @sscnapoli: tutto oggi su @SkySport 24 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 12, 2018

- I dag skal Pepe Reina på medisinsk test med AC Milan, for så å signere kontrakt, skriver Di Marzio på sin Twitter-konto mandag. Reina har vært i Napoli på permanent basis siden 2015.

Det hevdes i rapporterten til CalcioNapoli24, som siterer Sky Sport, at den spanske keeperen får en årslønn på 3.5 millioner euro (rundt 33 millioner kroner) etter skatt.

Det har lenge vært ryktet at Milan fort kan miste sin nåværende førstekeeper, Gianluigi Donnarumma, blant annet etter at supertalentets agent, Mino Raiola, hevdet at han gjerne ønsker å se keeperen forlate Milan.

Reina, som er flasket opp i storklubben Barcelona, kan vise til en begivenhetsrik karriere. Han har voktet buret for stormakter som Liverpool og Bayern München i sin karriere.

Denne sesongen har han vært fast mellom stengene for Napoli i Serie A, Champioons League og Europa League. Det har ført til at klubben lenge ledet den italienske toppdivisjonen, men ligger nå poenget bak regjerende seriemester Juventus.

I Champions League røk klubben ut i gruppespillet, mens de også måtte se seg slått i åttedelsfinalen av Europa League av RB Leipzig.

Det er uansett få spillere som kan vise til en mer merittert landslagskarriere enn nettopp Reina. Han står med 36 kamper for Spania, og var med å vinne to EM-titler, samt VM i 2010 med «La Roja».

Mest sett siste uken