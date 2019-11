- Pochettino i krisemøte med Levy

Flere engelske medier melder at tiden er i ferd med å renne ut for Mauricio Pochettino i Tottenham.

Spurs har ikke vunnet i Premier League siden hjemmeseieren mot Southampton i september og befinner seg på en svært skuffende 14. plass etter 12 spilte kamper.

Det er ikke i nærheten av det Champions League-finalisten har ambisjoner om og nå spekuleres det i at manager Pochettinos dager i klubben snart kan være talte.

The Telegraph er blant de engelske avisene som skriver at det er knyttet stor usikkerhet til argentinerens fremtid i Tottenham.

Avisen hevder at Pochettino nylig hadde krisemøte med styreformann Daniel Levy. Det kommer ikke frem hva resultatet av samtalene skal ha vært, men The Telegraph skriver at Pochettinos fremtid var et av temaene.

Under Pochettinos ledelse har Tottenham i flere år vært blant de fire beste lagene i Premier League og forrige sesong kom den største oppturen da han ledet laget til finalen i Champions League mot Liverpool.

En anonym kilde forteller imidlertid til avisen at det er umulig å se for seg at Pochettino blir værende i Tottenham ut sesongen dersom prestasjonene ikke forbedrer seg drastisk. Samtidig skal ikke Levy ha noe ønske om å sparke Pochettino på grunn av alt argentineren har gjort for klubben.

SJEFEN: Daniel Levy er styreformann i Tottenham Hotspur. Foto: Mark Pain (Pa Photos)

Mourinho inn?



Det vil heller ikke være billig for Tottenham å sparke Pochettino.

The Telegraph hevder at det vil koste klubben 12,5 millioner pund dersom de vil gi argentineren fyken med mindre partene kan komme til en enighet.

Engelske medier er for øvrig også allerede i gang med å spekulere i hvem som kan erstatte Pochettino dersom Spurs-manageren forsvinner fra klubben.

Jose Mourinho og Max Allegeri er to navn som går igjen i de engelske avisene ettersom begge for øyeblikket står uten managerjobb.

Daily Mail trekker i tillegg frem Eddie Howe, Julian Naglsmann og Carlo Ancelotti som mulige kandidater til jobben.

Møter West Ham



Inntil videre er det imidlertid Pochettino som fortsatt er Spurs-manager og førstkommende lørdag skal laget hans i aksjon igjen når de møter West Ham borte i Premier League.

Tottenham skal fortsatt ha ambisjoner om å sikre seg en plass blant de fire beste denne sesongen, men trenger virkelig tre poeng mot London-rivalen dersom de skal ha noe håp om å henge med de fire beste som allerede har skaffet seg en liten luke.

For øyeblikket ligger Spurs 11 poeng bak Manchester City som befinner seg på 4. plassen i ligaen.