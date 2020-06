- Pogba i biltrøbbel dagen før nøkkelkampen

Manchester United-stjernen ble stoppet av politiet. Så skal de ha tatt bilen hans.

Fredag kveld skal Manchester United spille nøkkelkamp mot Tottenham i Premier League, men dagen får oppgjøret skal United-profil Paul Pogba ha havnet i politiets søkelys.

Den engelske tabloidavisen The Sun melder at Pogba ble stoppet av politiet da han kjørte sin Rolls Royce i nærheten av flyplassen i Manchester. Avisen skriver at politiet så konfiskerte bilen fordi United-spilleren kjørte med franske bilskilt.

Pogba skal ha hatt bilen såpass lenge i England at han ifølge loven skulle ha byttet til britiske skilt.

Politiet bekrefter hendelse



Politiet bekrefter selv i en uttalelse at de konfiskerte bilen til en 27 år gammel mann, men går ikke ut med navnet på føreren.

En kilde opplyser til avisen at Pogba vil få tilbake bilen så fort han skaffer seg britiske bilskilt.

UTE OG KJØRER: Paul Pogba. Foto: Eamon And James Clarke (Pa Photos)

Nå er imidlertid trolig det kommende oppgjøret mot Jose Mourinhos Tottenham som står i fokus for franskmannen.

Pogba har slitt med skader store deler av sesongen, men er nå tilgjengelig for spill når United-manager Ole Gunnar Solskjær tar med sitt lag til Tottenham Hotspur Stadium i Nord-London fredag kveld.

Jakter Champions League-plass



Både Manchester United og Tottenham har fortsatt ambisjoner om å kvalifisere seg for neste sesongs Champions League-turnering.

I utgangspunktet må lagene ende blant de fire beste i Premier League for å klare det, men ettersom Manchester City risikerer å bli utestengt fra UEFAs turnering kan det være at også 5. plassen vil være nok til å sikre seg en plass i Champions League neste sesong.

City er allerede utestengt av UEFA, men har anket saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Partene har allerede gjennomført en høring i saken og CAS har varslet at en dom vil være klar i første halvdel av juli.

Manchester United ligger for øyeblikket på 5. plass i Premier League med 45 poeng, mens Tottenham er å finne nede på 8. plass med 41 poeng. Begge lag har ni kamper igjen å spille av sesongen. Fredagens oppgjør blir svært viktig for begge lag i jakten på en Champions League-plass.