- Premier League frykter terrorangrep når sesongen gjenopptas

Ifølge rapportene skal det være frykt for at nedstengningen av samfunnet har ført til at sikkerheten er svekket før oppstarten av Premier League.

Premier League skal ha kontaktet klubbene for å minne dem om faren for mulige terrorangrep når fotballen fortsetter i midten av juni, det skriver Daily Mail.

England har vært i såkalt lockdown i lang tid og nasjonen har satt trusselnivået for nasjonen til betydelig, noe som betyr at det er høyst sannsynlig at et angrep vil skje. Ifølge avisen skal det være pågående diskusjoner rundt anti-terror-tiltak, slik at disse ikke skal være påvirket negativt av koronavirus-situasjonen når fotballen opptar kampaktivitet.

Frykten fra sentralt hold hos myndigheter og Premier League har reist spørsmål om nedstengingen kan ha sørget for at sikkerheten kan være svekket generelt rundt klubbene.

Temaet skal være under kontinuerlig diskusjon frem til ligaen gjenopptas 17. juni.

Den engelske fotballigaen har sendt en guide til klubbene der de kommende kampene bak lukkede dører diskuteres.

- Det er sunn fornuft å anta at enhver gjenopptakelse av fotballsesongen vil være gjenstand for en potensiell risiko med tanke på terrorhandlinger og annen kriminalitet, står det i dokumentet ifølge Daily Mail.

Videre skriver ligaen at oppholdet i aktiviteten fra det ble satt en stopper for trening og kamp, til det hele gjenopptas, har stoppet klubbene fra å kunne planlegge og gjennomføre planer for å opprettholde sikkerheten og beskyttelsen for spillerne.

Klubbene har også redusert antall ansatte som er tilstede rundt klubbenes aktiviteter, noe som kan være en fare for sikkerheten.

Forrige uke fikk klubbene grønt lys for å spille treningskamper før sesongen starter opp igjen, men naturligvis med noen restriksjoner.

Kampene skal ikke spilles mer enn 90 minutter unna klubbenes hjemmebane, og alle spillerne må reise til kampene i egen bil.

Liverpool leder Premier League med 25 poeng når ni fulle serierunder gjenstår. Manchester City på andreplass har ti kamper igjen å spille.