- Premier League har fått gladbeskjed av myndighetene

Hevder Premier League-klubbene har fått beskjed om å trappe opp planleggingen.

Koronaviruset har satt en stopper for fotballen og andre populære idretter i England, men nå melder The Times at Premier League kan nærme seg en retur.

Avisen skriver nemlig at myndighetene håper at blant annet fotballen kan gi nasjonen et psykisk løft i en vanskelig tid og at Premier League skal ha fått klar beskjed om å trappe opp planene om en mulig oppstart av ligaen igjen.

Som Nettavisen skrev forrige uke, er myndighetene tydelige på at retningslinjene for sosial distansering trolig vil gjelde ut året og at det dermed vil hindre klubbene fra å kunne fylle tribunene fremover.

Det planlegges imidlertid nå for kamper for tomme tribuner.

Nå spekuleres det i at Premier League kan være tilbake igjen allerede i starten av juni.

- Helomvendig

Britiske myndigheter skal i utgangspunktet ha vært negative til å stresse med å få i gang sportsbegivenhetene, men The Times hevder at de den siste tiden har endret mening.

Myndighetene ser nå på idretten som noe som kan gi nasjonen et viktig løft i en krevende tid, skriver avisen.

Premier League jobber hardt for å finne en god løsning for å kunne starte opp igjen.

Tre uker med opptrening

Det hevdes at det vil legges til rette for at lagene skal få tre uker til å trene seg opp igjen etter pausen som har vart siden 13. mars.

Det vil innebære trening som tillater full kontakt.

Det spekuleres i at spillerne kan komme til å måtte isoleres i flere uker for å unngå potensiell smitte slik kan de kan fullføre sesongen.

Det skal også ha blitt foreslått å spille Premier League-kamper på noen av klubbenes treningsanlegg.

Så gjenstår det å se om man vil lykkes med planene om å starte opp ligaen igjen i juni. Det som er sikkert er i hvert fall at det vil bli langt lettere med myndighetene på deres side.

Storbritannia er hardt rammet av koronaviruet med over 20.000 dødsfall som følge av pandemien.

Lider økonomisk

Premier League-klubbene vil utvilsomt være interessert i å komme i gang så fort det det er forsvarlig.

Flere klubbdirektører har de siste ukene kommet med bekymringsmeldinger om klubbenes økonomi som følge koronakrisen.

Klubbene opplever i dag store inntektsfall samtidig som de fortsatt har store utgifter.

Mye av utgiftene går på spillerlønninger og enkelte lag har gått med på utsettelse for deler av lønnsutbetalingene. Samtidig har noen lag også gått med midlertidig lønnskutt.

Skulle Premier League starte opp igjen i juni vil imidlertid flere klubber fortsatt gå en utfordrende tid i vente ettersom tomme tribuner vil føre til tapte inntekter.

Det er likevel utvilsomt at kamper for tomme tribuner er bedre enn at det ikke spilles kamper i det hele tatt. TV-inntektene er fortsatt den viktigste inntektskilden for de fleste av Premier League-klubbene.