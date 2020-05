- Premier League-klubbene får regning på 330 millioner pund

Liverpool er blant klubbene som argumenterer mot å betale rettighetsholderne gigantsummen.

Flere Premier League-klubber, med Liverpool i spissen, kjemper for å slippe unna en regning på 330 millioner pund fra TV-rettighetshaverne til Premier League.

Det skriver The Guardian.

Med dagens kurs tilsvarer summen over fire milliarder kroner.

Premier League-ledelsens anbefalning er at klubbene godtar kravet, men saken skal diskuteres i et møte torsdag.

Mener produktet svekkes av tomme tribuner

Rettighetshaverne mener verdien av produktet svekkes av at potensielle kommende kamper spilles bak lukkede dører og foran tomme tribuner.

Kanalene mener også at et opphold på tre måneder uten kamper må kompenseres.

Liverpool, Tottenham og West Ham er blant klubbene som er minst villig til å ta denne regningen, skriver The Guardian.

De mener at i og med at fansen ikke kan se kampene på stadion, vil verdien av TV-sendte kamper øke. Et annet argument er at kampene blir spredt utover på ulike tidspunkter, slik at rettighetshaverne kan nå ut til seerne med enda flere kamper.

I England sender Sky Sports 128 kamper direkte hver sesong, BT Sports sender 52, mens Amazon viser 20 kamper.

TV 2 sitter på de norske TV-rettightene frem til sommeren 2022 - da tar Viasat over stafettpinnen fram til 2028.

Satser på oppstart 19. juni

Tidligere onsdag ble det klart at Premier League-klubbene enstemmig har valgt å gjenoppta trening med kontakt.

Avgjørelsen er et steg inn i fase to av «Project Restart», som skal ende med at også kampene i England blir gjenopptatt.

Torsdag holdes en ny viktig videokonferanse. Her skal blant annet kampprogram og detaljer rundt TV-avtalen diskuteres.

Ifølge Gary Neville er håpet nå at Premier League-sesongen kan sparkes i gang igjen 19 juni.

Onsdag ble det også kjent at fire nye personer tilknyttet Premier League-klubbene har testet positivt for koronaviruset.