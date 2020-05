- Premier League-stjerner vil nekte å møte opp

Hevder Premier League-klubbene kan få problemer med mange av stjernene.

Premier League er i godt i gang med å planene om å starte opp ligaen igjen, men som Nettavisen har skrevet tidligere er det fortsatt uenighet blant de 20 klubbene om hvordan årets sesong skal fullføres.

Det til tross for at myndighetene nylig åpnet for at Premier League kan få starte opp igjen i juni.

Ett av problemene Premier League nå møter er bekymrede spillere som er skeptiske til å returnere til fotballen allerede nå.

I Storbritannia er mer enn 223.000 registrert smittet og 32.000 døde av covid-19, og spillere som Sergio Agüero, Manuel Lanzini og Danny Rose har alle uttalt seg negativt om planene for å starte opp Premier League igjen på nåværende tidspunkt.

- Livene til folk er i fare. Man burde ikke snakke om fotball engang før tallene har falt betydelig. Det er noe forbanna tull, uttalte Rose denne uken.

KLAR BESKJED: Danny Rose er lite imponert over snakket om å sparke i gang Premier League igjen. Foto: David Klein (Pa Photos)

- Vil ikke møte opp på trening

Ifølge Daily Mail er de tre nevnte spillerne langt fra de eneste som er skeptiske.

Utgangspunktet for det som blir omtalt som «Project Restart» er at Premier League skal starte opp igjen 12. juni.

Neste uke er det ventet at de fleste lagene vil kalle spillerne inn til fellestreninger igjen, men nå skriver Daily Mail at flere Premier League-stjerner akter å ikke møte opp til trening på mandag i frykt for å bli smittet av koronaviruset.

Avisen hevder at flere spillere allerede skal ha fortalt om bekymringene til deres managere.

Samtidig planlegger klubbene å informere deres spillere om retningslinjene knyttet til deres helse og sikkerhet i forbindelse med oppstarten via en videokonferanse i løpet av de neste to døgnene.

Uenighet om hvor kampene skal spilles

Spillernes bekymringer er heller ikke det eneste som skaper problemet for Premier League.

«Project Restart» går ut på at de resterende 92 kampene skal spilles på 8-10 utvalgte nøytrale arenaer, men dette skal flere av bunnlagene i ligaen være i mot ettersom de opplever at de går glipp av en viktig hjemmebanefordel.

Denne uken melder The Telegraph at også Arsenal, Tottenham og Chelsea er negative til tanken om spill på nøytrale arenaer. Klubbene har lukrative sponsoravtaler knyttet til deres hjemmebaner og klubbene frykter angivelig å gå glipp av store summer i forbindelse med disse avtalene.

Skulle man imidlertid ikke lykkes å fullføre Premier League kan også det bety enorme summer tapt for samtlige klubber.

The Telegraph melder at klubbene nemlig har fått beskjed om at de kan bli tvunget til å betale tilbake 350 millioner pund til TV-selskapene for brudd på TV-avtalen dersom ligaen ikke fullføres.

Avlyse Premier League?

Mandag denne uken møttes flere av klubblederne til et møte i forbindelse med «Project Restart» og til tross for de store summene som kan gå tapt for ligaen, skal det for første gang ha blitt diskutert at Premier League også kan bli avlyst.

Premier League-direktør Richard Masters avslørte nemlig etter møtet at de for første gang diskuterte muligheten for dette kan bli tilfellet.

- Det er første gang vi diskuterte avkorting av sesongen. Det er fortsatt målet vårt å spille sesongen ferdig, men det er viktig å diskutere alle alternativer med klubbene våre, sier Masters ifølge AP.