- PSG-direktør Leonardo har bestemt seg for å selge Neymar i januar

Skal ha fått nok av den brasilianske stjernens oppførsel.

En av sommerens absolutt største overgangssagaer var den som omhandlet Neymar og Paris Saint-Germain. Ved flere anledninger i sommer så det ut til at den brasilianske stjernen var ferdig i Paris.

Barcelona var klubben som var koblet mest med en overgang for 27-åringen, og blant andre overgangsguruen Gianluca di Marzio hevdet at de to klubbene nærmet seg enighet rundt en overgang.

I spansk presse ble det også rapportert at representanter for den katalanske klubben var i Paris for å forhandle om en overgang, men det hele rant til slutt ut i sanden for de to klubben.

Har fått nok

Nå rapporterer den italienske avisen Tuttosport, som igjen siteres av den spanske avisen Sport, at det fortsatt ligger an til at Neymar kan forsvinne fra Parc des Princes så fort vi skriver 2020 på kalenderen.

PSG-direktør Leonardo skal nemlig være lei av oppførselen til Neymar og hans representanter, samt de konstante ryktene som florerer rundt mannen som i 2017 ble tidenes dyreste fotballspiller.

Leonardo skal også være klar over at han de neste fire månedene må leve med en spiller som er i klubben mot sin vilje, rapporterer avisen. Dette skal ha gjort at Leonardo nå har tatt et valg.

GÅTT LEI: Leonardo skal ha fått nok av Neymars oppførsel i PSG. Foto: Jean-francois Monier (AFP)

Det valget skal være å selge Neymar så fort overgangsvinduet åpner januar 2020. Det skal uansett ikke være klart hvilken klubb Leonardo ønsker å åpne forhandlinger med til vinteren.

Ifølge Tuttosport skal både Real Madrid og Barcelona være meget interesserte i å hente Neymar, og begge kan være potensielle klubber som Leonardo ønsker å snakke med til vinteren, ifølge avisen.

Neymar ble, som nevnt, tidenes dyreste fotballspiller da han forlot nettopp Barcelona til fordel for Paris Saint-Germain sommeren 2017. Den gangen kostet han hele 222 millioner euro.

Dermed knuste han den gamle verdensrekorden satt av Manchester United da de hentet Paul Pogba fra Juventus kun året i forkant. Franskmannen rapporteres å ha kostet «kun» 105 millioner euro da han forlot de italienske gigantene.

Real Madrid?

Forrige uke ble det hevdet at Barcelona-direktør Josep Bartomeu at de gjorde et seriøst forsøk på å hente tilbake den brasilianske superstjernen, etter at det ble gjort tydelig for dem at han ønsket seg tilbake til Barcelona.

Kampen mellom Real Madrid og Barcelona for Neymars signatur ble omtalt som en «krig» av de spanske avisene denne sommeren, men det var Barcelona som ble nevnt hyppigst i forbindelse med Neymar.

Det hevdes uansett at Barcelona var den eneste klubben som faktisk la et formelt bud på bordet for Neymar. Det budet kom sent i august, og ble blankt avvist av Leonardo på PSG-kontoret.

For Real Madrids del så har mye av ryktebørsen den siste tiden handlet om Neymars lagkamerat i PSG, nemlig Kylian Mbappé. Han skal nemlig være spilleren som står øverst på ønskelisten til Zinedine Zidane til neste sommer.

Ønsket til Zidane skal nemlig være å forene Mbappé og landsmann Paul Pogba i den spanske hovedstaden neste sommer. Det har tidligere blitt hevdet at Mbappé er usikker på hvorvidt han ønsker å bli værende i PSG.

Det har uansett blitt hevdet at Real Madrid også sendte sin delegasjon til Paris i håp om å signere Neymar, men heller ikke det forsøket gjorde vei i vellinga for en overgang denne sommeren.