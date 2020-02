- Real Betis har tatt kontakt med Marcelo Bielsa

Den spanske storklubben ønsker å sikre seg Leeds' argentinske suksesstrener etter denne sesongen.

Den argentinske 64-åringen har de siste årene rukket å bli en kultfigur i Yorkshire for sin styring av Leeds United. Under hans ledelse har nemlig den gamle stormakten virkelig begynt å drømme om opprykk til Premier League.

Sist sesong tapte Leeds i semifinalen av playoffen til Premier League, da Frank Lampards Derby ble nummeret for store over to kamper. I skrivende stund ligger Leeds an til å rykke rett opp til Premier League.

Etter 35 av 46 kamper spilt denne sesongen er det nemlig bare West Bromwich som ligger over Leeds på tabellen. Et opprykk vil bety Leeds' første retur tilbake til den øverste divisjonen av engelsk fotball siden 2003/2004-sesongen.

Andalucía calling

Dette skal ha ført til interesse fra annet hold. Den spanske avisen El Desmarque, som ofte har god kontroll på det som skjer i Sevilla-området, hevder nemlig at Real Betis har tatt kontakt med representantene til Bielsa.

Den argentinske treneren er inne i sin andre sesong som Leeds-sjef, og sett bort fra sin tid som chilensk landslagssjef, så har han aldri sittet i en trenerjobb i mer enn nettopp to sesonger.

Det har gjort at Betis nå anser han som en potensiell nøkkelkandidat dersom de bestemmer seg for å erstatte nåværende trener, Rubi, hevder den spanske avisen torsdag.

De hevder at Bielsa ikke ønsker å bli værende i England, og skal være lysten på en endring. Nettopp dette, samt at han står uten kontrakt etter inneværende sesong, gjør at direktørene på Benito Villamarín ser på ham som en spennende kandidat.

POPULÆR: Bielsa har fått det til å svinge av Helder Costa og resten av Leeds-gutta. Foto: Adrian Dennis (AFP)

De skriver at Bielsa passer inn i profilen som Betis nå etterlyser. De ønsker nemlig å ansette «en trener med karakter, og som kan spille fin og attraktiv fotball», hevdes det i artikkelen.

I så måte er også tidligere Valencia-sjef Marcelino nevnt, det samme er også Premier League-kjenningen Manuel Pellegrini. Chileneren, som har erfaring i Spania med Villarreal og Málaga, vant Premier League som Manchester City-trener, og har også erfaring i West Ham.

Det har nemlig ikke stemt for Betis denne sesongen, som i sommer investerte tungt i å forbedre 10. plassen fra 2018/2019-sesongen. Det betød å hente inn trener Rubi fra Espanyol, som tok «lillebror» i Katalonia til 7. plass.

El Gran Derbi

Selv om Sevilla anses av mange som den mer kjente klubben i den spanske storbyen, så er det Betis som kan vise til størst suksess i Andalucía. De er blant annet den eneste av de to store klubbene som har vunnet LaLiga.

Vi må riktignok helt tilbake til 1934/1935-sesongen for å finne da Betis ble kronet mestre av Spania, men dette er fortsatt noe som brukes som et argument. Det samme er størrelsen på stadion, Benito Villamarín, som rommer 56.000 tilhengere.

Det er betraktelig større enn de 43.883 som får plass på Ramón Sánchez Pizjuán, som er hjemmebanen til erkerival Sevilla. Selv om mange nevner «El Clásico» (Barcelona mot Real Madrid) som det største oppgjøret i Spania, så går Sevilla mot Real Betis under det majestetiske kallenavnet «El Gran Derbi» (Det store derbyet) i spansk fotball.

PRESTISJEKJØP: Nabil Fékir kostet mye da han kom fra Lyon. Foto: Cristina Quicler (AFP)

Selv om superstjernen Nabil Fékir ble hentet før inneværende sesong, samt målmaskinen Borja Iglesias, har ikke Betis fått det til å stemme overhode denne sesongen.

Betis ligger nemlig som nummer 13, og har ikke en eneste seier på de siste fem kampene. Det er hele 13 poeng opp til Champions League-plassene, som forøvrig er en turnering Betis ikke har spilt i siden 2005/2006-sesongen.

Rubi tok over som trener i juni 2019. Den gangen erstattet han karismatiske Quique Setién, som den gang fikk sparken. Han har, som kjent, siden blitt ansatt som trener for Barcelona.

Bielsa har erfaring som trener i LaLiga med Espanyol, men huskes kanskje aller best for sin tid i Athletic Club. Han ledet nemlig klubben fra San Mamés til Europa League- og Copa del Rey-finaler, men begge ble tapt mot henholdsvis Atlético Madrid og Barcelona.

