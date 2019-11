- Real Madrid må betale beløp i millionklassen for å hente tilbake Martin Ødegaard

Spansk radio hevder at en retur til Santiago Bernabéu kan være aktuell for nordmannen dersom Real Sociedad kompenseres.

Det ble ikke det beste gjensynet med Santiago Bernabéu for Martin Ødegaard da Real Madrid slo hans Real Sociedad 3-1 forrige helg. Dermed befestet de hvitkledde fra Madrid sin andreplass i LaLiga.

Ødegaard ble utlånt til Real Sociedad før inneværende sesong, og det er ventet at nordmannen skal bli værende på Anoeta også neste sesong. I Spania er det ikke tillatt med toårslån, men klubbene hevdes å ha være enige om en løsning.

Så langt har utlånet vært fruktbart for Ødegaard som står med to scoringer og tre målgivende for laget i blått og hvitt. Real Sociedad ligger som nummer seks etter 14 spilte serierunder.

Fire millioner

Ødegaards gode form i Real Sociedad har gjort at flere har spekulert i hvorvidt han burde være aktuell for en retur til Madrid allerede etter denne sesongen. Blant dem som mener 20-åringen burde vurderes er AS-journalist, og Madrid-supporter Tomás Roncero, som tidligere har hevdet at han kan være en del av løsningen i Madrid.

Nå melder den spanske radiokanalen Cadena COPE at det eksisterer en løsning dersom Madrid-president Florentino Pérez skulle ønske å hente tilbake drammenseren.

De hevder nemlig at Real Sociedad betaler to millioner hvert år de låner Ødegaard, men dersom Madrid bestemmer seg for å hente tilbake playmakeren så «straffes» de ved å betale fire millioner til Real Sociedad.

Såpass har Ødegaard vært denne sesongen at også landslagssjef Lars Lagerbäck mener at det ikke hadde vært feil dersom Ødegaard tok en plass i Madrid-troppen, slik ståa er nå.

Ifølge spanske Marca så står ikke Ødegaard tilbake for noen av Madrids største stjerner. Allerede nå viser statistikkene at han leverer veldig mye av det samme som Luka Modric gjør for Madrid.

Det hører med til historien at kroatiske Modric leverte et fabelaktig 2018, der han tok kroatene til VM-finalen mot Frankrike, før han selv stakk av Gullballen på slutten av året.

Dermed ble Madrids midtbaneelegant den som avsluttet Lionel Messi- og Cristiano Ronaldo sitt hegemoni hva angår prisen. De to hadde nemlig vunnet samtlige gullballer mellom 2009 og 2018.

Tidenes yngste

Martin Ødegaard var blant annet meget toneangivende da Madrids byrivaler, Atlético, gjestet «nye» Anoeta tidligere denne sesongen. Den gangen fant nordmannen veien til nettmaskene, og var delaktig i 2-0-scoringen.

I den første bortekampen for sesongen, som ble spilt mot nyopprykkede Mallorca, vartet han også opp med kampens eneste scoring.

Ødegaards bragder i San Sebastián har også gjort at han ble utnevnt til månedens spiller i den spanske toppdivisjonen for september. Han er den eneste nordmannen til å vinne denne prisen.

Dette sa Martin Ødegaard etter landskampen mot Spania på Ullevaal

Nordmannen signerte for Real Madrid helt i starten av 2015, da han forlot Strømsgodset. Den gangen var han kun 16 år. Siden har det blitt én offisiell LaLiga-kamp for laget i hvitt.

Han ble byttet inn 23. mai 2015 da han erstattet Cristiano Ronaldo i oppgjøret mot Getafe, og ble med det tidenes yngste til å representere Real Madrid i den spanske ligaen.

Siden har han vært utlånt til nederlandsk fotball, og har vært innom både Heerenveen og Vitesse. Det var spesielt i den sistnevnte klubben at det meste klaffet. Sist sesong stoppet han på 12 scoringer.

Ødegaard har også fått 22 kamper for det norske landslaget, men står så langt med kun én scoring. Den kom mot Romania hjemme på Ullevaal i juni 2019 i EM-kvalifiseringen.