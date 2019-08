- Real Madrid og Barcelona kjemper om Neymar-overgang

To erkerivaler og spanske fotballgiganter kjemper om signaturen til PSG-stjernen Neymar: Real Madrid og gamleklubben Barcelona.

Det har ikke vært stille rundt brasilianeren de siste månedene.

Han fikk tre kampers karantene etter at han slo til en Rennes-tilskuer etter straffetapet i den franske cupfinalen i april. I tillegg er Neymar blitt anklaget for voldtekt, noe han selv benekter. På toppen av det hele gikk han glipp av Copa America med en ankelskade, og han er uteblitt fra enkelte PSG-treninger den siste tiden.

Flere britiske medier meldte torsdag at Real Madrid hadde lagt inn bud på 110 millioner pund, eller drøyt 1,2 milliarder kroner, på PSG-spilleren. Hovedstadsklubben skal ha flyttet blikket mot 27-åringen etter at Paul Pogba ser ut til å bli værende i Manchester United.

Og fredag skriver storavisen Marca og andre spanske medier at også gamleklubben Barcelona ønsker å hente Neymar. Han var i den katalanske storklubben fra 2013 til 2017 og vant La Liga to ganger, den spanske cupen tre ganger og Champions League én gang med Barcelona. Deretter gikk han til PSG for 222 millioner euro, eller rundt 2,1 milliarder kroner.

Torsdag kveld la Neymar ut en kryptisk melding på Instagram. Brasilianeren re-postet et bilde fra colombianske Falcao, der Neymar og Real Madrid-manager Zinedine Zidane blir sett i samtale under en veldedighetskamp tilbake i 2012.

Flere har tolket dette som et forsøk på å hinte til at en overgang kan bli en realitet denne sommeren.

Avisen Mundo Deportivo skriver at 27-åringen kommer til å vente til 20. august før han bestemmer seg. Uansett virker det klart at han ender opp enten i Barcelona eller hos erkerivalen Real Madrid.

Det spanske overgangsvinduet stenger 2. september.

