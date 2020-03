- Real Madrid ønsker å kvitte seg med Gareth Bale

Spansk storavis hevder at den spanske hovedstadsklubben ønsker at Bale skal forsvinne. Blant annet for å åpne mulighetene for en potensiell Haaland-overgang.

Sagaen rundt Gareth Bale sin fremtid har vært et stort tema i Real Madrid i flere sesonger nå, og ser ikke ut til å ha noen ende i den den nærmeste fremtid.

Ifølge den spanske avisen AS skal uansett Real Madrid vært interesserte i å få en slutt på dramaet rundt Bale, og har nå åpnet døren for at waliseren kan forlate Santiago Bernabéu innen den nærmeste fremtid.

De skriver nemlig at Real Madrid har tatt et valg om å beholde Zinedine Zidane som trener, hvilket er ensbetydende med at Gareth Bale kan forlate den spanske hovedstaden så fort muligheten byr seg.

Høy lønn

AS hevder nemlig at korona-krisen på verdensbasis gjør at Madrid nå ønsker å ha en mer varsom tilnærming til egen økonomi. Etter som pandemien herjer, skal Madrid ønske å finne måter der de kan spare penger, hevder avisen.

En av de første handligene skal derfor være å få bukt med Bale og hans enorme lønningspose i Real Madrid. AS hevder nemlig at det er waliseren som tjener mest penger på Santiago Bernabéu, og at dette kan utvikle seg til å bli et problem.

Bale har nemlig falt bak spillere som Rodrygo Goes og Vinícius Júnior i køen hos de hvitkledde. Han fikk kun 15 minutter mot Manchester City i det første oppgjøret i Champions Leagues åttedelsfinale, og var heller ikke på banen i El Clásico.

Det er ikke bare ønsket om å sikre egen økonomi som gjør at Madrid nå åpner døren for Bale, hevder AS. De skriver nemlig at skulle man få fjernet lønningen til waliseren, så vil det åpne opp for flere signeringer.

DÅRLIG STEMNING: Gareth Bale og Zinedine Zidane har aldri vært spesielt glad i hverandre i Real Madrid. Foto: Gerard Julien (Afp)

De hevder at Madrid ønsker én stjernesignering til sommeren, og navngir Kylian Mbappé og Paul Pogba som potensielle alternativer på spillere som kan komme inn og erstatte Bale.

Videre er også Fabián Ruíz i Napoli nevnt som en av spillerne som kan komme inn, da han, i sterk motsetning til Bale, er en spiller som man skal ha et veldig godt inntrykk av i Madrid.

Bale, som lenge var tidenes dyreste Madrid-spiller før Eden Hazard tok rekorden, er nemlig ikke spesielt godt likt av supporterne hos de hvitkledde, mest grunnet et banner han viste etter at Wales kvalifiserte seg til EM.

Banneret, som tok utgangspunktet i et walisisk flagg, hadde skriften «WALES. GOLF. MADRID. I den rekkefølgen», hvilket hverken fikk frem smilene eller latteren hos supporterne i Madrid.

Haien fra Bryne

Den siste spilleren som nevnes av AS som en Madrid kan ønske å hente dersom de får fjernet lønningen til Gareth Bale er Erling Braut Haaland. En omtaler ham som «en hai som kan fikse problemene foran mål» for Madrid.

Denne sesongen har nemlig Karim Benzema vært den som har funnet veien til nettmaskene flest ganger for Madrid, men har manglet skikkelig konkurranse fra spissene bak seg.

Luka Jovic, som har havnet i klammeri i hjemlandet Serbia, har ikke levd opp til forventningene etter sin overgang fra tyske Eintracht Frankfurt, mens Mariano Díaz har fått begrenset med spilletid denne sesongen.

UNIK: Erling Braut Haaland er ikke bare en meget god fotballspiller, men noe for seg selv. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Tidligere har AS snakket med Alfie Haaland, Erlings far, som åpnet for at han ikke hadde hatt noe i mot av å se sin sønn spille i den spanske toppdivisjonen. Det har gjort at flere spekulerer i om en overgang kan ligge i luften.

Blant andre Marca har nevnt at Real Madrid følger veldig tett med på det som skjer rundt Erling Braut Haaland, som i januar byttet ut Red Bull Salzburg i Østerrike med Borussia Dortmund i Tyskland.





Da Haaland-overgangen var klar, valgte Borussia Dortmund å peke litt nese til blant andre Manchester United.

Dette er ikke første gang Haaland har blitt koblet med Madrid. Han skal sammen med lagkamerat Jadon Sancho ha blitt ansett som to av spillerne Madrid ønsker å samle i den spanske hovedstaden.

Det kan uansett virke som en overgang til sommeren kan være noe tidlig. Ifølge Haalands agent, Mino Raiola, så ligger det ikke an til at den storvokste jærbuen forlater Dortmund når overgangsvinduet åpner igjen i sommer.