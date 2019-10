- Real Madrid prøver å kapre både Haaland og Sancho

Real Madrid hevdes å ville kapre to av de største talentene i fotball-Europa.

Spanske El Desmarque mener å vite at Real Madrid har rettet kikkertene sine i retning Tyskland og Østerrike i jakten på nye spillere. Den spanske gigantklubben nemlig begynt å fokusere på Borussia Dortmund-juvelen Jadon Sancho og Norges egen målmaskin i Red Bull Salzburg, Erling Braut Haaland.

Opplysningene siteres av flere britiske medier søndag, deriblant Sky Sports.

Den spanske storavisen AS har også tidligere rapportert at gigantklubben fra Madrid har sett seg ut Haaland som et mål på overgangsmarkedet. Og at nordmannen ses på som «fremtidens scoringer» i den spanske hovedstaden.

Les også: Mandagens Premier League-rykter

Haaland har bøttet inn scoringer i østerriksk bundesliga utenom oppholdene med sykdom og skade i høst. Elleve mål på ni kamper i seriespill er blitt fulgt opp med fire fulltreffere på to kamper i Champions League.

PLANLEGGER FOR FREMTIDEN: President Florentino Perez og manager Zinedine Zidane skal ha startet planleggingen av fremtidige investeringer til Real Madrid. på ønskelisten skal nok en nordmann stå. Foto: Pierre-philippe Marcou (AFP)

Talentfull duo

El Desmarque skriver videre at Real Madrid har sett seg ut den talentfulle duoen som anses som to av de mest spennende spillerne i fotballverden for øyeblikket.

Om den spanske giganten velger å gjøre alvor av interessen vil de etter alt å dømme få konkurranse av andre interesserte klubber.

De skriver at Manchester United også er på jakt etter forsterkninger. Sancho og Haaland skal stå høyt på ønskelisten til de røde fra Manchester.

Sancho har som kjent vært i systemet til Manchester City tidligere, før han ble hentet til Borussia Dortmund. Engelskmannen var også heftig spekulert til Manchester United i sommer, men en overgang til Ole Gunnar Solskjærs klubb materialiserte seg aldri.

Haaland har også noen velkjente linker til England. Hans far Alf-Inge Haaland har tidligere spilt for Manchester City og Leeds, Erling er også født i Leeds og har tidligere uttalt at hans drøm er å spille for klubben.

Samtidig er Solskjær, hans tidligere sjef i Molde, nå i sjefsstolen på Old Trafford.

Så gjenstår det å se om tilbudene kommer og om Haaland er villig til å flytte på seg med det første.

Liverpool-sjef Jürgen Klopp uttalte før Champions League-møtet med Salzburg at Haaland ser ut til å være på et perfekt sted for øyeblikket.

- Vidunderlig spiller, for å være ærlig. Han virker veldig selvsikker, rask, og fokusert ut, og en skikkelig trussel. Han ser ut som veldig god spiller og er på et perfekt sted for øyeblikket, uttalte Klopp.

Nominert til gjev pris

Som om ikke det er nok at både Sancho og Haaland hevdes å være på ønskelisten til samme klubb, er også begge spillerne nominert til den gjeve Golden Boy-prisen.

Både Sancho og Haaland er blant de 20 kandidatene som er igjen i kamp om prisen som deles ut som et samarbeid mellom flere av de største sportsavisene i Europa.

Tidligere vinnere er blant annet Lionel Messi, Paul Pogba, Raheem Sterling og Kylian Mbappé.

Haaland har som kjent vært i superform for Salzburg hittil denne sesongen og har scoret. Nordmannen har scoret 18 mål på 12 kamper i alle konkurranser.

Sancho på sin side har produsert fire scoringer og syv assist på elleve kamper for fjerdeplasserte Dortmund.

Real Madrid kan også se ut til å trenge målscorere. Lørdag kveld gikk de på en 1-0-smell borte mot Mallorca. De ligger plassert på andreplass i La Liga, ett poeng bak Barcelona etter ni kamper.